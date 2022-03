Com problemas no carro, paraense fica de fora do pódio na etapa de abertura da Sprint Race

O piloto paraense Roberto Possas ficou de fora do pódio na etapa de abertura da GT Sprint Race, que ocorreu em Santa Cruz do Sul-RS, no último domingo (13). Mesmo com boas performações nos treinos de classificação, na primeira corrida, Possas ficou na quarta colocação na corrida um. Já na segunda, a suspensão do carro quebrou na primeira volta e ele não conseguiu concluir a prova.

“Foi minha primeira vez nesta pista, então, o quarto lugar na corrida um me deixou bastante animado. É isso que levo de melhor da etapa: aprendizado e evolução com o carro, tanto na pista seca quanto molhada, e as disputas por posição”, declarou o piloto.

Sem tempo para lamentar o resultado, Roberto já se prepara para outra disputa. No próximo fim de semana, ele corre na Copa Shell HB20, em Goiânia.

“É uma pista que já conheço melhor. Com um pouco mais de adaptação ao carro, acredito que será possível buscar boas posições, finaliza o paraense.