Piloto do Remo sofre acidente em corrida da Fórmula Vee em São Paulo: ‘Muito assustador’

O piloto do Remo Augusto Santin sofreu um acidente na segunda etapa do Campeonato Paulista da Fórmula Vee, no sábado (5), no Velocitta, em Mogi Guaçu-SP. O paraense capotou com o carro no “Saca-Rolha”, trecho do autódromo com curvas de baixa velocidade e em declive. Apesar do susto, Santin teve apenas dores lombares e na altura do joelho e passa bem.

“Foram cinco capotadas e o carro parou de cabeça para baixo, na parte externa da pista, no gramado, o que ajudou a diminuir o impacto. Foi muito assustador, o acidente mais forte que tive em quatro anos na Fórmula Vee, mas felizmente não aconteceu nada grave”, disse Augusto Santin.

O piloto foi socorrido e levado ao ambulatório, onde recebeu atendimento médico, ficou em observação e, em seguida, foi liberado.

“Eu já tinha sofrido um toque na traseira no início da prova e acabei batendo no carro da frente. Com isso, perdi o bico e parte da carenagem, que atrapalhava a minha visão do lado esquerdo. Foi então que recebi outro toque e aconteceu o acidente”, contou Santin.

Mesmo com dores, o paraense recebeu a liberação médica e participou da prova de domingo. Com um carro reserva, ele finalizou a corrida no quarto lugar geral e em terceiro na categoria Máster.

“Corremos com um monoposto com rodas expostas, onde qualquer toque pode causar um acidente mais grave, como este que aconteceu comigo. Por isso, os pilotos precisam ter mais cuidado e procurar evitar ao máximo contatos como esse”, alertou Augusto Santin.

Ao final da segunda etapa, o paraense ficou na vice-liderança da categoria Máster, com 50 pontos, atrás do francês Laurent Guerinaud, que é seu principal adversário. Já na classificação geral, Santin ocupa a quinta colocação. A próxima etapa do Campeonato Paulista será nos dias 15 a 17 de abril, em Interlagos.