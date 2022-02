Piloto do Remo começa a temporada em busca do tricampeonato na Fórmula Vee

FUTEBOL

Empresário nega acerto com o Remo em área do Carrossel, após vídeo circular na internet

Fábio Bentes confirmou que a área do Carrossel, no Baenão, foi alugada, mas ainda não adiantou o que será construído no local. Vídeo de um projeto circula na internet e empresário do ramo de conveniência nega acerto com o Leão