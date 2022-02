Em interlagos, paraense Roberto Possas faz estreia na Copa Shell HB20

O paraense Roberto Possas vai estrear neste final de semana na Copa Shell HB20, em Interlagos, São Paulo. O piloto paraense já tem experiência no automobilismo e agora se aventura na nova categoria para manter o ritmo de pódios, que acumulou com nas provas “3 Horas de Goiânia” e no Campeonato Paulista de Marcas.

“A expectativa é muito grande para a estreia em um campeonato nacional e que vem crescendo gradativamente a cada temporada. Escolhi a Copa HB20 porque é muito bem organizada, conta com carros novos e bem montados, preparados por uma equipe competente e que torna a disputa competitiva e justa”, declarou Possas

Além da Copa HB20, o paraense vai disputar a Porsche Cup, que está prevista para ocorrer entre os dias 12 e 13 de março.

O que é a Copa Shell HB20?

A categoria estreou no cenário nacional do automobilismo em 2019. É uma das categorias mais acessíveis da modalidade no Brasil e traz um grid cada vez maior de pilotos e disputas mais acirradas a cada etapa.