Bulls x Spurs: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pela NBA

Chicago Bulls x San Antonio Spurs jogam nesta segunda-feira (10/11) a temporada normal da NBA. O jogo será realizado às 22h , no United Center, em Chicago, Illinois. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bulls x Spurs ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Spurs é o vice-líder da Conferência Oeste e acumula 7 vitórias e 2 derrotas.

Já Bulls está em 4° lugar na Conferência Leste com 6 vitórias e 3 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Chicago Bulls x San Antonio Spurs

NBA

Local: United Center, em Chicago, Illinois

Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 22h