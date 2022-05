Atleta paraense é campeã da liga nacional de vôlei da Polônia

A paraense Naiane Rios fechou a sua primeira passagem pelo time Chemik Police com o lugar mais alto do pódio. A jogadora sagrou-se campeã da Tauron Liga, o campeonato polonês de voleibol, no último domingo (8). A levantadora liderou a equipe na vitória por 3 a 2 contra o Developres Rzeswów.

Natural de Belém, a paraense de 27 anos chegou ao clube polonês em julho de 2021. Agora, para a temporada 2022/23, Naiane já tem contrato fechado para jogar no Pinheiros, time no qual atuou entre 2011 e 2014, para a disputa da Superliga de Vôlei.

Naiane jogou nas categorias de bases da Seleção Brasileira, onde conquistou as medalhas de ouro no Campeonato Sul-Americano Infanto-Juvenil de 2010 e no Campeonato Sul-Americano Juvenil em 2012, além da prata na Copa Pan-Americana Sub-23.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)