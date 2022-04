Cia Belém Academia apresenta equipes de basquete e vôlei que disputarão campeonatos regionais

A Companhia Belém Academia realizou no dia 19 de março um media day para o lançamento de três equipes - duas de basquete e uma de vôlei. De acordo com a Companhia Belém, as equipes disputaram a Nossa Liga de Basquete e o Campeonato Paraense de Vôlei Feminino.

O CIA Basketball, uma das equipes de basquete, foi criado em 2017 e sempre esteve entre as melhores da Nossa Liga de Basquete. Já o CIA Storm é estreante na competição e contará com alunos da Companhia Belém praticantes de basquete.

O time feminino do CP Vôlei CIA Belém é bicampeão paraense de vôlei. As jogadoras e o técnico são destaques da competição estadual há alguns anos.

A Companhia Belém tem como objetivo incentivar a prática esportiva em diversas modalidades. Para isso, a empresas busca apoiar times para competições regionais.

“A iniciativa faz parte do fortalecimento da academia como o maior clube fitness do Norte do Brasil. A parceria com as equipes é fundamental para reforçar nosso compromisso em contribuir para a saúde física e mental, possibilitando inúmeras oportunidades, desafios e conquistas aos atletas”, afirma Khalil Nassar, diretor da Companhia Belém Academia.