Torneio de vôlei de praia movimenta modalidade em Belém

A primeira etapa do Circuito Master de Vôlei de Praia ocorreu no último domingo (10), no Pará Clube, em Belém. O torneio contou com mais de 300 pessoas, entre competidores e público. A disputa era direcionada para pessoas com idades a partir de 35 anos. Segundo os organizadores, a competição foi um sucesso.

“Foi um público muito bom, fomos elogiados pelos dirigentes do clube e pediram que nós fizéssemos outros eventos de vôlei. Porque a modalidade aqui no Pará tem muitos adeptos e esse [torneio] foi muito bom”, relatou Jorge Lédo, um dos organizadores do circuito.

Os grandes vencedores da categoria masculina foram a dupla Gerson Monte e Paulo Pitek. Já no feminino, a equipe Fênix foi a grande campeã.

O sucesso do evento foi tanto que agora o grupo se organiza para realizar outra etapa do torneio. Entre os dias 4 e 5 de junho, o Circuito Master de Vôlei de Praia ocorrerá no portal da Amazônia, em Belém.

As inscrições para esta etapa já estão abertas. Os interessados devem entrar em contato pelo número (91) 98445-5396.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)