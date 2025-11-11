76ers x Celtics: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/11) pela NBA

Philadelphia 76ers x Boston Celtics jogam nesta terça-feira (11/11) a temporada normal da NBA. O jogo acontece às 22h, na Xfinity Mobile Arena, em Filadélfia, Pensilvânia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir 76ers x Celtics ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Phil. Sixers está em 7° lugar na Conferência Leste e acumula 6 vitórias e 4 derrotas.

Já Celtics ocupa a 10° posição da mesma conferência com 5 vitórias e 6 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

NBA

Local: Xfinity Mobile Arena, em Filadélfia, Pensilvânia

Data/Horário: 11 de novembro de 2025, 22h