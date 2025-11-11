Knicks x Grizzlies: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/11) pela NBA New York Knicks e Memphis Grizzlies jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Thalles Leal 11.11.25 20h30 Knicks está na vice-liderança do Leste, enquanto Grizzlies está em 10° lugar no Oeste (X/ @nyknicks) New York Knicks x Memphis Grizzlies jogam nesta terça-feira (11/11) a temporada normal da NBA. O jogo inicia às 21h30, no Madison Square Garden, em Nova York, Nova York. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Knicks x Grizzlies ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 21h30 (horário de Brasília). VEJA MAIS Nets x Raptors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta terça (11/11) pela NBA Brooklyn Nets e Toronto Raptors jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo Como as equipes chegam para o jogo? Knicks é vice-líder da Conferência Leste e acumula 6 vitórias e 3 derrotas. Já Grizzlies está em 10° lugar no Oeste e soma 4 vitórias e 7 derrotas. FICHA TÉCNICA New York Knicks x Memphis Grizzlies NBA Local: Madison Square Garden, em Nova York, Nova York Data/Horário: 11 de novembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Memphis Grizzlies New York Knicks NBA jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES NBA 76ers x Celtics: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/11) pela NBA Philadelphia 76ers e Boston Celtics jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 11.11.25 21h00 NBA Thunder x Warriors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/11) pela NBA Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 11.11.25 21h00 NBA Nets x Raptors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta terça (11/11) pela NBA Brooklyn Nets e Toronto Raptors jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 11.11.25 20h30 BEACH TENNIS Delegação paraense de beach tennis embarca para a Copa das Federações com recorde de atletas Com cerca de 110 participantes, o Pará busca superar o melhor desempenho da história na competição nacional em Fortaleza 11.11.25 18h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 Futebol Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem 11.11.25 10h40 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 SÉRIE B Presidente do Cuiabá alfineta o Remo e questiona origem de investimentos: 'Só Deus sabe de onde vem' Declaração de Cristiano Dresch é a segunda provocação da semana contra o Leão, que mantém o foco no acesso à Série A e evita responder às polêmicas 11.11.25 15h55