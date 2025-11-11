Knicks x Grizzlies: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/11) pela NBA

New York Knicks x Memphis Grizzlies jogam nesta terça-feira (11/11) a temporada normal da NBA. O jogo inicia às 21h30, no Madison Square Garden, em Nova York, Nova York. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Knicks x Grizzlies ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Knicks é vice-líder da Conferência Leste e acumula 6 vitórias e 3 derrotas.

Já Grizzlies está em 10° lugar no Oeste e soma 4 vitórias e 7 derrotas.

FICHA TÉCNICA

New York Knicks x Memphis Grizzlies

NBA

Local: Madison Square Garden, em Nova York, Nova York

Data/Horário: 11 de novembro de 2025, 21h30