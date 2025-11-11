Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Nets x Raptors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta terça (11/11) pela NBA

Brooklyn Nets e Toronto Raptors jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Raptors soma 4 vitórias a mais e 4 derrotas a menos que Nets na Conferência Leste (X/ @Raptors)

Brooklyn Nets x Toronto Raptors jogam nesta terça-feira (11/11) a temporada normal da NBA. O jogo inicia às 21h30, no Barclays Center, em Nova York, Nova York. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Nets x Raptors ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

image Knicks x Grizzlies: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/11) pela NBA
New York Knicks e Memphis Grizzlies jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

Como as equipes chegam para o jogo?

Raptors é o 9° colocado da Conferência Leste e acumula 5 vitórias e 5 derrotas.

Já Nets está em 13° lugar na mesma conferência com 1 vitória e 9 derrotas.

FICHA TÉCNICA
Brooklyn Nets x Toronto Raptors
NBA
Local: Barclays Center, em Nova York, Nova York
Data/Horário: 11 de novembro de 2025, 21h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brooklyn Nets

Toronto Raptors

NBA

jogos de hoje
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

NBA

76ers x Celtics: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/11) pela NBA

Philadelphia 76ers e Boston Celtics jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

11.11.25 21h00

NBA

Thunder x Warriors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/11) pela NBA

Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

11.11.25 21h00

NBA

Nets x Raptors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta terça (11/11) pela NBA

Brooklyn Nets e Toronto Raptors jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

11.11.25 20h30

BEACH TENNIS

Delegação paraense de beach tennis embarca para a Copa das Federações com recorde de atletas

Com cerca de 110 participantes, o Pará busca superar o melhor desempenho da história na competição nacional em Fortaleza

11.11.25 18h46

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CONTAGEM REGRESSIVA

Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso!

Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada

11.11.25 11h34

Futebol

Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG

Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem

11.11.25 10h40

RIVALIDADE

Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B

Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais

11.11.25 16h11

SÉRIE B

Presidente do Cuiabá alfineta o Remo e questiona origem de investimentos: 'Só Deus sabe de onde vem'

Declaração de Cristiano Dresch é a segunda provocação da semana contra o Leão, que mantém o foco no acesso à Série A e evita responder às polêmicas

11.11.25 15h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda