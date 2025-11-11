Nets x Raptors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta terça (11/11) pela NBA

Brooklyn Nets x Toronto Raptors jogam nesta terça-feira (11/11) a temporada normal da NBA. O jogo inicia às 21h30, no Barclays Center, em Nova York, Nova York. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Nets x Raptors ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como as equipes chegam para o jogo?

Raptors é o 9° colocado da Conferência Leste e acumula 5 vitórias e 5 derrotas.

Já Nets está em 13° lugar na mesma conferência com 1 vitória e 9 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Brooklyn Nets x Toronto Raptors

NBA

Local: Barclays Center, em Nova York, Nova York

Data/Horário: 11 de novembro de 2025, 21h30