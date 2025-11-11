Thunder x Warriors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/11) pela NBA

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors jogam nesta terça-feira (11/11) a temporada normal da NBA. O jogo ocorre às 22h, no Paycom Center, em Oklahoma City, Oklahoma. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Thunder x Warriors ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Amazon Prime Video e pelo NBA League Pass, a partir das 22h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como as equipes chegam para o jogo?

OKC Thunder lidera a Conferência Oeste e acumula 10 vitórias e apenas 1 derrota.

Já Warriors está em 7° lugar na mesma conferência com 6 vitórias e 5 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

NBA

Local: Paycom Center, em Oklahoma City, Oklahoma

Data/Horário: 11 de novembro de 2025, 22h