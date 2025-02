VÍDEO: Mãe leva filhos torcedores de Botafogo e Flamengo para a final da Supercopa Rei no Mangueirão

Neste domingo de decisão da Supercopa Rei entre Botafogo e Flamengo, uma cena incomum emocionou torcedores no estádio Mangueirão, em Belém. A enfermeira Luciana Moreira, de 28 anos, rubro-negra de coração, desafiou as divisões do futebol ao levar os filhos Hendrick Caik, de 11 anos, botafoguense, e João Calebe, de 6 anos, flamenguista, para acompanharem juntos a final. Ela destacou que, mesmo com o coração dividido, o futebol é uma celebração familiar e que não há espaço para rivalidade quando se trata de apoiar os filhos: "O coração da mãe está dividido".

A paixão pelos clubes vem de histórias diferentes: Hendrick herdou o amor pelo Botafogo do pai. Já o caçula João Calebe vibra com o Flamengo e não escondia a empolgação de ver o time de perto em Belém, sonhando em registrar o momento com fotos ao lado dos ídolos.

Enquanto caminhavam pelo estádio, a família chamava atenção pela harmonia entre as rivalidades. Luciana reforçou que a prioridade era a felicidade dos filhos: "A gente não pode ter rivalidade, né". A mãe brinca que, se o Flamengo vencesse, sua alegria seria maior.