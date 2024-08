Logan Sargeant é demitido da Williams e Franco Colapinto assume vaga no GP da Itália, em Monza

A Williams anunciou, nessa terça-feira (27), a demissão de Logan Sargeant da equipe de Fórmula 1. Quem assume a vaga do piloto norte-americano é Franco Colapinto, o primeiro argentino como titular na categoria em 23 anos. Colapinto é membro da Academia de Pilotos da Williams e titular da MP Motorsport na Fórmula 2.

Sargeant foi demitido por mau desempenho nas últimas corridas. O piloto bateu o carro durante o terceiro treino livre no GP da Holanda e perdeu a classificação, além de não pontuar durante a corrida. Ele já não seria mais titular da equipe na próxima temporada, mediante à contratação de Carlos Sainz no final de julho desse ano.

Aos 21 anos, Colapinto tornou-se o escolhido para assumir a vaga do norte-americano já na próxima etapa no campeonato, durante o GP da Itália, em Monza. No GP da Inglaterra, o argentino disputou o primeiro treino livre.

“É uma honra fazer minha estreia na Fórmula 1 com a Williams. É disso que os sonhos são feitos. A equipe tem uma história incrível e uma missão de voltar à frente, da qual mal posso esperar para fazer parte. Chegar à F1 no meio da temporada será uma enorme curva de aprendizado, mas estou pronto para o desafio e totalmente focado em trabalhar o máximo que puder com Alex [Albon] e a equipe para torná-lo um sucesso”, disse Franco Colapinto.

James Volwes, chefe da Williams, acredita que a decisão pode levar a equipe a ter melhor chance de competir por pontos na temporada. “Acabamos de trazer uma grande atualização para o carro e precisamos maximizar todas as oportunidades de pontuação em uma batalha extraordinariamente acirrada no meio-campo”, falou. Volwes destacou o investimento nos pilotos da Academia da Williams e agradeceu pelo trabalho de Sargeant: “Logan continua sendo um piloto talentoso e iremos apoiá-lo para continuar sua carreira no futuro.”

O futuro de Sargeant na Fórmula 1 é incerto. O diretor da Prema Racing, Rene Rosin, revelou estar conversando com o piloto a respeito de uma possível migração para a IndyCar em 2025. O norte-americano estrou na Williams em 2023, após ser destaque em outras modalidades, como kart, Fórmula 4, Fórmula 3 e Fórmula 2. Entretanto, não teve o desempenho esperado na F1.

Em publicação no Instagram, a Williams demonstrou gratidão ao piloto e expressou apoio. “Nós gostaríamos de agradecer a Logan por tudo que ele fez nas últimas duas temporadas. Ele continuará sendo um membro da família Williams e nós o apoiaremos a continuar sua carreira na corrida”, escreveu a equipe.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)