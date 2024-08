F1: Após vitória de Norris, Verstappen indica preocupação com má fase: 'Éramos bons nisso'

O atual tricampeão da Fórmula 1 Max Verstappen está há cinco corridas sem vencer. No GP da Holanda, em casa, o holandês viu Lando Norris voar na sua McLaren e conquistar a vitória - com mais de 22 segundos de vantagem. Diferente dos últimos anos, a Red Bull não tem mais um carro dominante e Verstappen está preocupado com a má fase.

"O fim de semana inteiro teve as mesmas limitações, e eu corri com o mesmo ajuste do carro desde o primeiro treino livre até a corrida. Estamos muito lentos, mas também estamos mal quando se trata de degradação dos pneus. Isso é um pouco estranho, porque éramos bons nisso nos últimos anos. Algo está dando errado com o carro, que precisamos entender e tentar melhorar rápido. Simplesmente não está havendo um equilíbrio entre a dianteira e a traseira", analisou o piloto.

Max tem seis vitórias na temporada. O bom rendimento no início do campeonato deu uma certa vantagem para o tricampeão no campeonato de pilotos e construtores. Contudo, sem vencer desde o GP da Espanha e com a evolução do carro da McLaren, o holandês ver distância de pontos diminuir o seu tetracampeonato ameaçado.

"O problema não estava ocorrendo nas primeiras corridas, mas algo no carro o tornou mais difícil de pilotar agora. E é muito difícil identificar a origem disso no momento", apontou Verstappen.

O próximo GP será o Grande Prêmio de Monza, um dos circuitos mais tradicionais da Fórmula 1 e casa da Scuderia Ferrari. Lá, tanto Max quer voltar a triunfar e a McLaren diminuir, ainda mais, a vantagem no campeonato.