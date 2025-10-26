Capa Jornal Amazônia
Guto Ferreira valoriza entrega do Remo após sexta vitória seguida na Série B: 'Jogar para vencer'

Treinador falou sobre o desgaste e destacou que a equipe ainda precisa melhorar

Treinador está invicto a frente do Leão Azul (Claudio Pinheiro / O Liberal)

Com Guto Ferreira no comando, o Remo chegou a seis vitórias seguidas e está, provisoriamente, na vice-liderança do campeonato. Com o triunfo fora de casa sobre o Cuiabá, o time azulino deu mais um passo importante rumo ao tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro. Após o duelo contra o Dourado, o treinador analisou a partida, destacou as condições climáticas e parabenizou o grupo pela entrega.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Nós jogamos com uma equipe muito móvel, com muita variação tática, com muita mobilidade. Existe o que às vezes nos traz vantagem lá em Belém; aqui traz vantagens para eles. O tipo de clima: lá é quente e úmido, aqui é quente e seco. Você vê, nosso time entregou, entregou, entregou e, em determinado momento, queria reagir, mas era difícil”, apontou Guto Ferreira.

“Mas o que fica é a humildade de poder se entregar ao máximo, é a resiliência de se entregar até a última gota. Se hoje não foi uma vitória bonita, foi uma vitória importante, da entrega, da humildade, da estratégia, contra uma equipe difícil”, declarou o técnico.

Guto destacou também a força do Cuiabá dentro de casa, que só havia perdido três vezes como mandante na Série B até o duelo contra o Remo. O treinador ressaltou que a equipe azulina não deu espaço ao adversário e manteve o controle da partida.

O técnico comentou ainda sobre a queda de rendimento no segundo tempo, mas valorizou o empenho dos atletas, que, segundo ele, estão muito desgastados com a rotina intensa de jogos, treinos e viagens.

“A melhora não é no estalar de dedos. Nós estamos no final da temporada, com jogadores extremamente desgastados, jogando no limite e com tempo de recuperação curto. Completamos um mês com seis partidas jogadas. Isso quer dizer que tivemos semana cheia para trabalhar apenas duas; nas outras, praticamente só recuperamos jogadores”, ressaltou o treinador azulino.

"A melhora que é colocada de forma inegável, eu acho que é o grande elogio que a gente carrega, no entanto, consciente de que nós temos que melhorar muito. Mas quando não pudermos jogar o melhor, que a gente consiga jogar para vencer, como foi hoje", concluiu Guto Ferreira. 

Agenda

Agora, o Remo retorna para Belém com os três pontos na mala e já pensa na Chapecoense-SC. A partida será no domingo (2), no Baenão, e pode deixar o Leão Azul ainda mais próximo do acesso. Se vencer, a equipe chegará a 60 pontos, restando três jogos até o fim da Série B.

Esportes
.
