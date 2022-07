Glenda Kozlowski questiona acusação de racismo contra Piquet: 'Será que o contexto era esse?'

A apresentadora Glenda Kozlowski questionou as acusações de racismo que pesam contra o ex-piloto Nelson Piquet, após viralizar nas redes sociais uma entrevista de novembro de 2021, em que o tricampeão de Fórmula 1 chama o piloto inglês Lewis Hamilton de "neguinho". Os comentários de Glenda foram feitos durante o "Show do Esporte" exibido pela Band, na manhã deste domingo (3).

"Ficar olhando coisas de um ano atrás também, eu acho que trazendo à tona agora pode mudar às vezes o contexto das coisas. Quer dizer, isso não tem contexto, não dá para falar sobre isso, né? Usar termos racistas. Mas será que o contexto era esse também? Eu acho que de um ano para cá as pessoas mudam, de um ano para cá muita coisa muda", declarou a apresentação, após uma reportagem sobre o caso.

O apresentador Elia Júnior também comentou sobre o assunto: "Torcendo sempre para que a gente possa estar no melhor caminho. O melhor caminho é sempre da liberdade, daquele que a gente possa estar do lado de todos sem nenhum tipo de preconceito. Porque é desesperador qualquer tipo de preconceito no século 21, né?".

Nas redes sociais, muitos internautas afirmaram que os dois estavam tentando “passar pano” para as declarações de Piquet.

Após as críticas, a apresentadora pediu desculpas no Twitter, afirmando que foi “muito mal” na escolha das palavras. “Toda minha indignação por mim mesma”.