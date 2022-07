Em novo trecho de entrevista, Piquet repete racismo e é homofóbico com Lewis Hamilton; vídeo

Em um novo trecho da entrevista em que Nelson Piquet fez comentários racistas sobre Lewis Hamilton, o ex-piloto brasileiro apareceu repetindo a fala racista e ainda foi homofóbico ao se referir ao heptacampeão. As falas foram dadas a um canal de automobilismo no YouTube em 2021.

Além de se referir a Hamilton como "neguinho" no momento em que ele comenta o acidente entre o inglês e Max Verstappen, Piquet aparece em outro trecho falando sobre Keke Rosberg, ex-piloto da F1, e volta a usar o termo racista.

"O Keke? Era um bosta, não tinha valor nenhum. É que nem o filho dele [Nico Rosberg, campeão em 2016]. Ganhou um campeonato. O 'neguinho' devia estar dando mais c* naquela época, aí tava meio ruim", disse Nelson Piquet.

A repercussão do novo trecho veio após o “pedido de desculpas” do brasileiro. No comunicado, o ex-piloto afirmava que não teve a intenção de ofender Hamilton. Na quinta-feira (30), Max Verstappen, que namora a filha de Piquet, Kelly, afirmou que Nelson não era racista.

As falas de Piquet não foram bem recebidas pela comunidade automobilística. A FIA (Federação Internacional de Automobilismo), Mercedes, a Fórmula 1 e vários pilotos repudiaram as declarações do brasileiro e prestaram apoio a Hamilton.

O inglês também respondeu aos comentários e disse que “essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não têm lugar no nosso esporte”.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)