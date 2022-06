Após ser alvo de racismo, Lewis Hamilton recebe título de Cidadão Paulista

O piloto inglês Lewis Hamilton vai receber o título de Cidadão Paulista. A honraria vem após a polêmica com o ex-piloto brasileiro Nelson Piquet - que usou um termo racista para se referir ao multicampeão da Fórmula 1. O projeto, apresentado pelo vereador Rubinho Nunes (União), foi aprovado nesta quarta-feira (29).

Segundo Rubinho, a homenagem deve servir de estímulo para ações que visem “mobilizar a juventude estudantil do município, com especial destaque para a juventude negra, para o sonho de uma vida melhor inspirada pelo piloto. [Hamilton] tem como ídolo o paulistano Ayrton Senna, que dispensa apresentações, além de tratar o autódromo de Interlagos como sua segunda casa", justificou.

Racismo

Tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet se referiu a Hamilton como “neguinho”, ao falar sobre a batida do inglês com o atual campeão da F1, Verstappen, no ano passado. As falas de Piquet aconteceram em 2021 e repercutiram na internet na última semana. Piquet pediu desculpas a Hamilton.