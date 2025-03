Ganso vai passar por cirurgia para tratar inflamação no coração; saiba mais

O Fluminense divulgou nesta quinta-feira (13) uma nota para comunicar que o atleta paraense Paulo Henrique Ganso precisará ser submetido a um procedimento médico. O atleta precisará passar por uma cirurgia para tratar a miocardite, com uma inflamação no músculo do coração.

O clube informou que o jogador precisará se ausentar de treinos e jogos por pelo menos sete dias. Só depois deste período, ele poderá voltar aos treinos e estar pronto para jogar na segundada rodada do Brasileirão.

Confira a nota do Fluminense na íntegra:

"O Fluminense FC informa que a equipe cardiológica que atende o meia Paulo Henrique Ganso, durante monitoramento constante do atleta, viu necessidade de que ele seja submetido a um procedimento médico, a ser realizado na manhã desta sexta-feira (14/03). O atleta ficará parado por sete dias e, depois desse período, voltará aos treinos normalmente. A tendência é que Ganso esteja apto a atuar pela equipe a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro."

Ganso ainda não estreou na sua sétima temporada pelo tricolor. Em mais de 250 jogos, o camisa 10 fez 26 gols e 34 assistências. No ano passado, marcou quatro vezes e deu dez passes para o gol, tendo papel fundamental na permanência do tricolor na Série A do Brasileirão.