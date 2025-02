Paraense Paulo Henrique Ganso faz exames e é liberado para retornar aos treinos no Fluminense

O Fluminense informou, na tarde desta quinta-feira (27), que o meia Paulo Henrique Ganso foi liberado pelo departamento médico para retomar os treinamentos. O jogador estava afastado das atividades desde 18 de janeiro, quando foi diagnosticado com miocardite. Após passar por uma nova bateria de exames e avaliações clínicas, ele recebeu autorização para voltar a treinar.

Apesar da liberação, Ganso seguirá sob monitoramento dos cardiologistas e ainda não tem previsão para retornar aos jogos. O departamento médico do clube afirmou que a evolução física do atleta nos próximos 30 dias será determinante para sua volta aos gramados.

De acordo com os especialistas do Fluminense, a miocardite pode ter sido causada por uma forte gripe que o jogador contraiu em novembro do ano passado. Antes disso, desde sua chegada ao clube, o problema cardíaco não havia sido identificado.

Enquanto segue afastado dos jogos, Ganso recebeu uma homenagem do companheiro de equipe Jhon Arias. Durante a vitória do Fluminense sobre o Águia de Marabá por 8 a 0, pela Copa do Brasil, Arias dedicou seu gol ao meia.

"Fiz uma comemoração para ele. A gente o está esperando e que logo esteja com a gente, porque estamos com saudades", declarou Arias após a partida.