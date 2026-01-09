Capa Jornal Amazônia
Wrexham x Nottingham Forest: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/01) pela Copa da Inglaterra

Wrexham e Nottingham Forest jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

O Nottingham Forest vem de uma vitória de 2 a 1 sobre o West Ham (X/ @Everton)

Wrexham x Nottingham Forest disputam hoje, sexta-feira (09/01), a terceira rodada da Copa da Inglaterra. O jogo está programado para as 16h30 (horário de Brasília), no Racecourse Grand, em Wrexham, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Wrexham x Nottingham Forest ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Wrexham passou por uma derrota de 2 a 1 para o Swansea City, uma vitória de 5 a 3 sobre o Sheffield United, outra de 2 a 1 contra o Preston, uma terceira de 2 a 0 sobre o Blackburn Rovers e uma quarta de 2 a 1 contra o Derby County.

Já o Nottingham Forest registrou uma derrota de 1 a 0 para o Fulham, outra de 2 a 1 para o Manchester City, uma terceira de 2 a 0 para o Everton, uma quarta de 3 a 1 para o Aston Villa e uma vitória de 2 a 1 sobre o West Ham.

Wrexham x Nottingham Forest: prováveis escalações

Wrexham: Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; James, Sheaf; Longman, Windass, Broadhead, Thomason; Smith. Técnico: Phil Parkinson.

Nottingham Forest: Sels; Savona, Milenkovic, Morato, Williams; Anderson, Douglas Luiz; McAtee, Gibbs-White, Bakwa; Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche.

FICHA TÉCNICA
Wrexham x Nottingham Forest
Copa da Inglaterra
Local: Racecourse Grand, em Wrexham, Inglaterra
Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, 16h30

