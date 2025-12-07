Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Vitória x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/12) pelo Brasileirão

Vitória e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O São Paulo soma 9 pontos a mais que o Vitória no Brasileirão (X/ @Libertadores)

Vitória x São Paulo disputam hoje, domingo (07/12), uma partida pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Vitória x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vitória está em 17° lugar no Brasileirão e acumula 10 vitórias, 12 empates, 15 derrotas, 34 gols marcados e 52 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empate se 1 derrota.

O São Paulo é o 8° colocado com 14 vitórias, 9 empates, 14 derrotas, 43 gols marcados e 46 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (07/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A do Brasileirão, Campeonato Espanhol, Campeonato Argentino e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

image Corinthians x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/12) pelo Brasileirão
Corinthians e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

image Santos x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/12) pelo Brasileirão
Santos e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Vitória x São Paulo: prováveis escalações

Vitória: Thiago Couto; Camutanga, Neris (Lucas Halter) e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira e Ramon; Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho), Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Ferreira; Luciano (Rigoni) e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA
Vitória x São Paulo
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)
Data/Horário: 07 de dezembro de 2025, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

São Paulo

Vitória

brasileirão 2025

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Internacional x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/12) pelo Brasileirão

Internacional e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

07.12.25 15h00

Campeonato Brasileiro

Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/12) pelo Brasileirão

Fluminense e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

07.12.25 15h00

Campeonato Brasileiro

Atlético x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/12) pelo Brasileirão

Atlético-MG e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

07.12.25 15h00

Campeonato Brasileiro

Botafogo x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/12) pelo Brasileirão

Botafogo e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

07.12.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DESPEDIDA

Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026

Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada

07.12.25 17h42

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

FUTEBOL

Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo

Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos

06.12.25 22h46

Flamengo em Belém

Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses

Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta

07.01.24 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda