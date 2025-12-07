Vitória x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/12) pelo Brasileirão

Vitória x São Paulo disputam hoje, domingo (07/12), uma partida pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vitória está em 17° lugar no Brasileirão e acumula 10 vitórias, 12 empates, 15 derrotas, 34 gols marcados e 52 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empate se 1 derrota.

O São Paulo é o 8° colocado com 14 vitórias, 9 empates, 14 derrotas, 43 gols marcados e 46 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Vitória x São Paulo: prováveis escalações

Vitória: Thiago Couto; Camutanga, Neris (Lucas Halter) e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira e Ramon; Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho), Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Ferreira; Luciano (Rigoni) e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA

Vitória x São Paulo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data/Horário: 07 de dezembro de 2025, 16h