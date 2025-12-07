Corinthians x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/12) pelo Brasileirão

Corinthians x Juventude disputam hoje, domingo (07/12), uma partida pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Juventude ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Juventude é o vice-lanterna do Brasileirão e acumula 9 vitórias, 7 empates, 21 derrotas, 34 gols marcados e 68 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Corinthians está em 10° lugar com 13 vitórias, 10 empates, 15 derrotas, 41 gols marcados e 46 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Corinthians x Juventude: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca, Angileri; José Martínez, André, Breno Bidon; Dieguinho, Gui Negão, Vitinho.

Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Ángel; Igor Formiga, Jadson, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Rafael Bilu e Taliari.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Juventude

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 07 de dezembro de 2025, 16h