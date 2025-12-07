Santos x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/12) pelo Brasileirão

Santos x Cruzeiro disputam hoje, domingo (07/12), uma partida pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Santos x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Santos é o 14° colocado do Brasileirão com 11 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, 42 gols marcados e 50 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da competição, com 3 vitórias.

Já o Cruzeiro está em 3° lugar e soma 19 vitórias, 13 empates, 5 derrotas, 55 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe está sem derrotas há 12 rodadas, com 4 vitórias no período.

Santos x Cruzeiro: prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt, Barreal e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Cruzeiro: Léo Aragão; Kauã Moraes (Fagner), João Marcelo, Jonathan Jesus e Kauã Prates; Walace, Matheus Henrique e Eduardo; Sinisterra, Bolasie e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.

FICHA TÉCNICA

Santos x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)

Data/Horário: 07 de dezembro de 2025, 16h