Vasco x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão

Vasco da Gama x Ceará disputam hoje, domingo (14/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Ceará ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vasco acumula no Brasileirão um total de 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 30 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Ceará soma 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 19 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato.

Vasco x Ceará: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta (Robert Renan), Lucas Freitas, Puma Rodríguez (Victor Luis); Barros, Mateus Carvalho, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Éder, Marcos Victor e Nicolas; Diego, Richardson e Lucas Mugni; Galeano, Aylon e Pedro Raul (Técnico: Léo Condé). Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA

Vasco da Gama x Ceará

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 14 de setembro de 2025, 20h30