Vasco x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 14.09.25 18h00 Ceará soma 4 pontos a mais que o Vasco da Gama no Brasileirão (Stephan Eilert/ Ceará) Vasco da Gama x Ceará disputam hoje, domingo (14/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vasco x Ceará ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Vasco acumula no Brasileirão um total de 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 30 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Ceará soma 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 19 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato. Vasco x Ceará: prováveis escalações Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta (Robert Renan), Lucas Freitas, Puma Rodríguez (Victor Luis); Barros, Mateus Carvalho, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz. Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Éder, Marcos Victor e Nicolas; Diego, Richardson e Lucas Mugni; Galeano, Aylon e Pedro Raul (Técnico: Léo Condé). Técnico: Léo Condé. FICHA TÉCNICA Vasco da Gama x Ceará Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 14 de setembro de 2025, 20h30