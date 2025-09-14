Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 14.09.25 15h00 O Atlético Mineiro soma só 2 pontos a mais que o Santos no Brasileirão (Pedro Souza/ Atlético) Atlético Mineiro x Santos disputam hoje, domingo (14/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético MG x Santos ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Santos acumula no Brasileirão um total de 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 20 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro soma 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 20 gols marcados e 24 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Atlético (MG) x Santos: prováveis escalações Atlético: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Cuello; Biel, Hulk e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli. Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. FICHA TÉCNICA Atlético x Santos Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 14 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlético-MG Santos jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão São Paulo e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 16h30 Campeonato Brasileiro Série B Operário x Cuibá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pela Série B Operário-PR e Cuibá jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.09.25 15h00 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 15h00 Campeonato Brasileiro Juventude x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Juventude e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 14.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 15h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Bragantino x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/09) pelo Brasileirão RB Bragantino e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 10h00