Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão

Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Atlético Mineiro soma só 2 pontos a mais que o Santos no Brasileirão (Pedro Souza/ Atlético)

Atlético Mineiro x Santos disputam hoje, domingo (14/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Atlético MG x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Santos acumula no Brasileirão um total de 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 20 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Atlético Mineiro soma 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 20 gols marcados e 24 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Atlético (MG) x Santos: prováveis escalações

Atlético: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Cuello; Biel, Hulk e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA
Atlético x Santos
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Data/Horário: 14 de setembro de 2025, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Atlético-MG

Santos

jogos de hoje

brasileirão 2025
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão

São Paulo e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

14.09.25 16h30

Campeonato Brasileiro Série B

Operário x Cuibá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pela Série B

Operário-PR e Cuibá jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

14.09.25 15h00

Campeonato Brasileiro

Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão

Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

14.09.25 15h00

Campeonato Brasileiro

Juventude x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão

Juventude e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

14.09.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

14.09.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão

Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

14.09.25 15h00

Futebol

'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas

Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas

14.09.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Bragantino x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/09) pelo Brasileirão

RB Bragantino e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

14.09.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda