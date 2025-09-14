Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 14.09.25 7h00 Às 12h30, City e United jogarão um Manchester Derby pela Premier League (X/ @ManUtd) Os jogos de hoje, neste domingo (14/09), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Campeonato Brasileiro Feminino, Premier League, Campeonato Italiano e outras competições internacionais. Às 16h, o Juventude enfrentará o Flamengo pelo Brasileirão. Já às 17h30, o São Paulo enfrentará o Botafogo pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga St. Pauli x Augsburg - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Borussia Mönchengladbach x Werder Bremen - 12h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Argentino Instituto x Argentinos Juniors - 15h - AFA Play Gimnasia x Unión de Santa Fe - 15h - AFA Play Rosario x Boca Juniors - 17h30 - ESPN 4 e Disney+ Tigre x Talleres - 20h - AFA Play Defensa y Justicia x Platense - 20h - AFA Play Campeonato Brasileiro - Brasileirão Bragantino x Sport Recife - 11h - Premiere Atlético-MG x Santos - 16h - Premiere Juventude x Flamengo - 16h - Amazon Prime São Paulo x Botafogo - 17h30 - TV Globo, GE TV e Premiere Vasco x Ceará - 20h30 - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Operário-PR x Cuibá - 16h - Disney+ Athletic Club x Botafogo-SP - 18h30 - Disney+ Campeonato Brasileiro Feminino Corinthians x Cruzeiro - 10h30 - TV Brasil, TV Globo e SporTV Campeonato Espanhol - La Liga Celta x Girona - 09h - Disney+ Levante x Betis - 11h15 - XSports e Disney+ Osasuna x Rayo Vallecano - 13h30 - Disney+ Barcelona x Valencia - 16h - ESPN e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Burnley x Liverpool - 10h - ESPN e Disney+ Manchester City x Manchester United - 12h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Roma x Torino - 07h30 - XSports e Disney+ Atalanta x Lecce - 10h - Disney+ Pisa x Udinese - 10h - Disney+ Sassuolo x Lazio - 13h - ESPN 4 e Disney+ Milan x Bologna - 15h45 - Disney+ Campeonato Português Estrela Amadora x Vitória SC - 11h30 - Sem informações Arouca x Casa Pia - 14h - Sem informações Braga x Gil Vicente - 16h30 - Disney+ Campeonato Saudita Al Riyadh x Al Najma - 12h35 - Sem informações Dhamk x Neom - 12h50 - Youtube (Canal GOAT) Al Nassr x Al Kholood - 15h - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Juventude e Flamengo; veja o horário O jogo entre Juventude x Flamengo terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 16h. Onde assistir ao jogo de São Paulo e Botafogo; veja o horário O jogo entre São Paulo x Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GE TV e Premiere, às 17h30. Onde assistir ao jogo de Vasco e Ceará; veja o horário O jogo entre Vasco da Gama x Ceará terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h30. Onde assistir ao jogo de City e United; veja o horário O jogo entre Manchester City x Manchester United terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 12h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 10h30 - Corinthians x Cruzeiro - Brasileirão Feminino 17h30 - São Paulo x Botafogo - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? 15h - Al Hilal x Al Quadisiya - Campeonato Saudita Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 10h - Burnley x Liverpool - Premier League 12h30 - Manchester City x Manchester United - Premier League 13h - Sassuolo x Lazio - Campeonato Italiano 16h - Barcelona x Valencia - La Liga 17h30 - Rosario x Boca Juniors - Campeonato Argentino SporTV 10h30 - Corinthians x Cruzeiro - Brasileirão Feminino 15h - Al Nassr x Al Kholood - Campeonato Saudita 20h30 - Vasco x Ceará - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo. Disney+ 07h30 - Roma x Torino - Campeonato Italiano 09h - Celta x Girona - La Liga 10h - Atalanta x Lecce - Campeonato Italiano 10h - Pisa x Udinese - Campeonato Italiano 10h - Burnley x Liverpool - Premier League 11h15 - Levante x Betis - La Liga 12h30 - Manchester City x Manchester United - Premier League 13h - Sassuolo x Lazio - Campeonato Italiano 13h30 - Osasuna x Rayo Vallecano - La Liga 15h45 - Milan x Bologna - Campeonato Italiano 16h - Operário-PR x Cuibá - Série B do Brasileirão 16h - Barcelona x Valencia - La Liga 16h30 - Braga x Gil Vicente - Campeonato Português 17h30 - Rosario x Boca Juniors - Campeonato Argentino 18h30 - Athletic Club x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão Premiere 11h - Bragantino x Sport Recife - Brasileirão 16h - Atlético-MG x Santos - Brasileirão 17h30 - São Paulo x Botafogo - Brasileirão 20h30 - Vasco x Ceará - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball 10h30 - St. Pauli x Augsburg - Bundesliga 12h30 - Borussia Mönchengladbach x Werder Bremen - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo 