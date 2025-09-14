Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Às 12h30, City e United jogarão um Manchester Derby pela Premier League (X/ @ManUtd)

Os jogos de hoje, neste domingo (14/09), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoCampeonato Brasileiro FemininoPremier League, Campeonato Italiano e outras competições internacionais.

Às 16h, o Juventude enfrentará o Flamengo pelo Brasileirão. Já às 17h30, o São Paulo enfrentará o Botafogo pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. St. Pauli x Augsburg - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Borussia Mönchengladbach x Werder Bremen - 12h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Instituto x Argentinos Juniors - 15h - AFA Play
  2. Gimnasia x Unión de Santa Fe - 15h - AFA Play
  3. Rosario x Boca Juniors - 17h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. Tigre x Talleres - 20h - AFA Play
  5. Defensa y Justicia x Platense - 20h - AFA Play

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

  1. Bragantino x Sport Recife - 11h - Premiere
  2. Atlético-MG x Santos - 16h - Premiere
  3. Juventude x Flamengo - 16h - Amazon Prime
  4. São Paulo x Botafogo - 17h30 - TV Globo, GE TV e Premiere
  5. Vasco x Ceará - 20h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Operário-PR x Cuibá - 16h - Disney+
  2. Athletic Club x Botafogo-SP - 18h30 - Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

  1. Corinthians x Cruzeiro - 10h30 - TV Brasil, TV Globo e SporTV

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Celta x Girona - 09h - Disney+
  2. Levante x Betis - 11h15 - XSports e Disney+
  3. Osasuna x Rayo Vallecano - 13h30 - Disney+
  4. Barcelona x Valencia - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Burnley x Liverpool - 10h - ESPN e Disney+
  2. Manchester City x Manchester United - 12h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Roma x Torino - 07h30 - XSports e Disney+
  2. Atalanta x Lecce - 10h - Disney+
  3. Pisa x Udinese - 10h - Disney+
  4. Sassuolo x Lazio - 13h - ESPN 4 e Disney+
  5. Milan x Bologna - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

  1. Estrela Amadora x Vitória SC - 11h30 - Sem informações
  2. Arouca x Casa Pia - 14h - Sem informações
  3. Braga x Gil Vicente - 16h30 - Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Riyadh x Al Najma - 12h35 - Sem informações
  2. Dhamk x Neom - 12h50 - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Nassr x Al Kholood - 15h - SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Juventude e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Juventude x Flamengo terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 16h.

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Botafogo; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GE TV e Premiere, às 17h30.

Onde assistir ao jogo de Vasco e Ceará; veja o horário

O jogo entre Vasco da Gama x Ceará terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h30.

Onde assistir ao jogo de City e United; veja o horário

O jogo entre Manchester City x Manchester United terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 12h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 10h30 - Corinthians x Cruzeiro - Brasileirão Feminino
  2. 17h30 - São Paulo x Botafogo - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

  1. 15h - Al Hilal x Al Quadisiya - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 10h - Burnley x Liverpool - Premier League
  2. 12h30 - Manchester City x Manchester United - Premier League
  3. 13h - Sassuolo x Lazio - Campeonato Italiano
  4. 16h - Barcelona x Valencia - La Liga
  5. 17h30 - Rosario x Boca Juniors - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 10h30 - Corinthians x Cruzeiro - Brasileirão Feminino
  2. 15h - Al Nassr x Al Kholood - Campeonato Saudita
  3. 20h30 - Vasco x Ceará - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

  1. 07h30 - Roma x Torino - Campeonato Italiano
  2. 09h - Celta x Girona - La Liga
  3. 10h - Atalanta x Lecce - Campeonato Italiano
  4. 10h - Pisa x Udinese - Campeonato Italiano
  5. 10h - Burnley x Liverpool - Premier League
  6. 11h15 - Levante x Betis - La Liga
  7. 12h30 - Manchester City x Manchester United - Premier League
  8. 13h - Sassuolo x Lazio - Campeonato Italiano
  9. 13h30 - Osasuna x Rayo Vallecano - La Liga
  10. 15h45 - Milan x Bologna - Campeonato Italiano
  11. 16h - Operário-PR x Cuibá - Série B do Brasileirão
  12. 16h - Barcelona x Valencia - La Liga
  13. 16h30 - Braga x Gil Vicente - Campeonato Português
  14. 17h30 - Rosario x Boca Juniors - Campeonato Argentino
  15. 18h30 - Athletic Club x Botafogo-SP - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 11h - Bragantino x Sport Recife - Brasileirão
  2. 16h - Atlético-MG x Santos - Brasileirão
  3. 17h30 - São Paulo x Botafogo - Brasileirão
  4. 20h30 - Vasco x Ceará - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 10h30 - St. Pauli x Augsburg - Bundesliga
  2. 12h30 - Borussia Mönchengladbach x Werder Bremen - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

