Sporting x AVS SAD: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/12) pela Liga Portugal

Sporting x AVS SAD disputam hoje, sábado (13/12), a 14° rodada da Liga Portugal. O jogo iniciará às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Sporting x AVS SAD ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

AVS SAD é o lanterna da Liga Portugal, ainda não obteve vitórias e acumula um total de 3 empates, 10 derrotas, 9 gols marcados e 31 gols sofridos.

Já o Sporting é o vice-líder com 10 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 32 gols marcados e 7 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas.

Sporting x AVS SAD: prováveis escalações

Sporting: Sem informações.

Gil Vicente: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Sporting x AVS SAD

Campeonato Português

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 13 de dezembro de 2025, 17h30