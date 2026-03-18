Athletico-PR bate o Cruzeiro e acentua crise dos mineiros no Brasileirão Estadão Conteúdo 18.03.26 22h08 A má fase do Cruzeiro no Brasileirão parece não ter fim. Nesta quarta-feira, o time mineiro foi à Arena da Baixada para encarar o Athletico-PR, pela sétima rodada da competição nacional, e com um apagão nos minutos iniciais, foi derrotado por 2 a 1, se afundando na zona de rebaixamento. Com a demissão do técnico Tite, o time mineiro foi dirigido de forma interina por Wesley Carvalho. Enquanto isso, a diretoria define os detalhes finais para ter o português Artur Jorge no comando. Com o resultado, além de seguir sem vencer no Brasileirão, o Cruzeiro permaneceu com três pontos e na zona de queda. Do outro lado, o Athletico foi a 10 pontos e entrou na disputa por vaga no G-6. O duelo, que começou com 10 minutos de atraso por causa de problemas de trânsito e dificultou a chegada da delegação do Cruzeiro, começou com tudo. Logo no primeiro minuto, Mendoza fez uma grande jogada pela esquerda, e de fora da área, mandou no canto, abrindo o marcador para o Athletico em um golaço. O cenário ficou ainda melhor para o time paranaense aos sete, quando Viveros foi derrubado na área por Matheus Henrique e o árbitro assinalou pênalti. Aos 10, o próprio camisa 9 foi para a cobrança e não desperdiçou, ampliando a vantagem no placar. Após o início quente, o Cruzeiro tentou se lançar ao ataque, mas sentiu a falta dos vários desfalques, parando na defesa muito bem postada do Athletico, que passou a administrar mais a partida. Nos minutos finais, o time mineiro levou perigo com Matheus Henrique, que mandou para fora e Arroyo, que parou em Santos. Na volta para o segundo tempo, porém, o cenário mudou. Após uma pressão inicial, aos 12, Kaiki Bruno fez grande jogada e tocou na medida para Villarreal, que livre, diminuiu a desvantagem. O Athletico respondeu logo em sequência, quando Viveros mandou uma bomba e Matheus Cunha salvou. Após o susto inicial, o time da casa tentou reagir e quase balançou as redes novamente aos 29, com Aguirre mandando de cabeça, na trave. Nos minutos finais, foi a vez do Cruzeiro se lançar mais ao ataque, mas não conseguiu furar a defesa muito bem postada do time da casa e amargou mais uma derrota no torneio. A maratona de jogos no Brasileirão segue a todo vapor. As equipes voltam a campo para a 8ª rodada neste domingo, ambas às 16h. Na Arena da Baixada, o Athletico se prepara para o clássico diante do Coritiba. Já o Cruzeiro recebe o Santos, no Mineirão. FICHA TÉCNICA ATHLETICO-PR 2 X 1 CRUZEIRO ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Portilla (Jadson), Luiz Gustavo e Dudu (João Cruz); Mendoza (Bruninho), Kevin Viveros e Julimar (Felipe Chiqueti). Técnico: Odair Hellmann. CRUZEIRO - Matheus Cunha; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva (Murilo Rhikman), Matheus Henrique, Christian (Rhuan Gabriel) e Japa (Wanderson); Arroyo e Villarreal (Chico da Costa). Técnico: Wesley Carvalho (Interino). GOLS - Mendoza, aos 56 segundos, e Viveros, aos 10 minutos do primeiro tempo; Villarreal, aos 12 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Matheus Henrique, Arroyo e Lucas Silva (Cruzeiro); Julimar e Arthur Dias (Athletico-PR). ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE). RENDA - R$ 706.895,00. PÚBLICO - 20.733 torcedores. LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Athletico-PR Cruzeiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Olha o pix! Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária 18.03.26 11h38 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 COPA DO BRAIL Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor' Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil 18.03.26 10h05 susto Avião do Botafogo apresenta problema antes da decolagem e clube adia viagem para São Paulo Equipe alvinegra vai enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, em São Paulo. 18.03.26 9h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais 17.03.26 23h35 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 FUTEBOL Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição 18.03.26 0h19 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11