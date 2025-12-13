Atalanta x Cagliari: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelo Campeonato Italiano

Atalanta x Cagliari disputam hoje, sábado (13/12), a 15° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontecerá às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atalanta x Cagliari ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Atalanta acumula no Campeonato Italiano 16 pontos, 3 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 17 gols marcados e 17 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Cagliari soma na Série A italiana 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 14 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Atalanta x Cagliari: prováveis escalações

Atalanta: Sem informações.

Cagliari: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Atalanta x Cagliari

Campeonato Italiano

Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália

Data/Horário: 13 de dezembro de 2025, 16h45