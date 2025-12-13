Arsenal x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/12) pela Premier League

Arsenal x Wolverhampton disputam hoje, sábado (13/12), a 15° rodada da Premier League. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Arsenal x Wolverhampton ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Wolverhampton está na lanterna da Premier League, ainda não obteve vitórias e acumula um total de 2 empates, 13 derrotas, 8 gols marcados e 33 gols sofridos.

Arsenal lidera com 10 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 28 gols marcados e 9 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Arsenal x Wolverhampton: prováveis escalações

Arsenal: Raya; White, Norgaard, Hincapie e Lewis-Skelly; Merino, Odegaard e Zubimendi; Madueke, Martinelli e Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.

Wolverhampton: Johnstone; Mosquera, Agbadou e Toti; Hoever, Bellegarde, João Gomes, André e Wolfe; Jhon Arias e Larsen. Técnico: Ben Edwards.

FICHA TÉCNICA

Arsenal x Wolverhampton

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 13 de dezembro de 2025, 17h