Juventude x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Juventude e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 14.09.25 15h00 O Flamengo soma 26 pontos a mais que o Juventude no Brasileirão (X/ @LibertadoresBR) Juventude x Flamengo disputam hoje, domingo (14/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Juventude x Flamengo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Flamengo lidera o Brasileirão e soma 47 pontos, 14 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 45 gols marcados e 10 gols sofridos. O time está invicto há 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude acumula 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 12 derrotas, 19 gols marcados e 41 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 emapte e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Juventude x Flamengo: prováveis escalações Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Gabriel Taliari e Gabriel Veron. Técnico: Thiago Carpini. Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De La Cruz, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís. FICHA TÉCNICA Juventude x Flamengo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Data/Horário: 14 de setembro de 2025, 16h