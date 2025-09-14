Juventude x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão

Juventude x Flamengo disputam hoje, domingo (14/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo lidera o Brasileirão e soma 47 pontos, 14 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 45 gols marcados e 10 gols sofridos. O time está invicto há 8 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Juventude acumula 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 12 derrotas, 19 gols marcados e 41 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias, 1 emapte e 1 derrota nas últimas rodadas.

Juventude x Flamengo: prováveis escalações

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Gabriel Taliari e Gabriel Veron. Técnico: Thiago Carpini.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De La Cruz, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Flamengo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 14 de setembro de 2025, 16h