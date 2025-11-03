Volta Redonda x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B Volta Redonda e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 03.11.25 18h00 O Botafogo RP soma só um ponto a mais que o Volta Redonda (JP Pacheco/ Coritiba) Volta Redonda x Botafogo-SP disputam hoje, segunda-feira (03/11), a 35° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Volta Redonda x Botafogo SP ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Botafogo é o 18° colocado da Série B e acumula um total de 8 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, 30 gols marcados e 50 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Volta Redonda é o vice-lanterna com 8 vitórias, 10 empates, 16 derrotas, 23 gols marcados e 37 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da Série B. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira América-MG x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B América MG x Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Volta Redonda x Botafogo-SP: prováveis escalações Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Moraes, Gabriel Pinheiro (Bruno Barra), Sanchez; André Luiz, Thallyson, Raí; João Pedro, MV e Ygor Catatau. Técnico: Rogério Corrêa. Botafogo: Victor Souza; Wallison, Ericson, Gustavo Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias e Alejo Dramisino; Gabriel Barros, Jefferson Nem e Guilherme Queiroz (Léo Gamalho). Técnico: Ivan Izzo. FICHA TÉCNICA Volta Redonda x Botafogo (SP) Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Botafogo SP Volta Redonda jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Rebaixamento do Paysandu encerra a pior temporada na carreira do técnico Márcio Fernandes Com este, o treinador somou nada menos que três quedas com participação direta e indireta, em 2025, um ano para ser esquecido 03.11.25 18h48 Série A argentina Central Córdoba x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pelo Argentino Central Córdoba e Racing jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 03.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Série B América-MG x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B América MG x Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B Volta Redonda e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. 03.11.25 13h42 ESPORTE Prestes a ser transferido para o Barcelona, atacante Vitor Roque se casa aos 18 anos Atacante saiu como a venda mais cara da história do Furacão, por 40 milhões de Euros 20.12.23 16h05 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14