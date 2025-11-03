Capa Jornal Amazônia
Volta Redonda x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B

Volta Redonda e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

O Botafogo RP soma só um ponto a mais que o Volta Redonda (JP Pacheco/ Coritiba)

Volta Redonda x Botafogo-SP disputam hoje, segunda-feira (03/11), a 35° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Volta Redonda x Botafogo SP ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo é o 18° colocado da Série B e acumula um total de 8 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, 30 gols marcados e 50 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Volta Redonda é o vice-lanterna com 8 vitórias, 10 empates, 16 derrotas, 23 gols marcados e 37 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da Série B.

Volta Redonda x Botafogo-SP: prováveis escalações

Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Moraes, Gabriel Pinheiro (Bruno Barra), Sanchez; André Luiz, Thallyson, Raí; João Pedro, MV e Ygor Catatau. Técnico: Rogério Corrêa.

Botafogo: Victor Souza; Wallison, Ericson, Gustavo Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias e Alejo Dramisino; Gabriel Barros, Jefferson Nem e Guilherme Queiroz (Léo Gamalho). Técnico: Ivan Izzo.

FICHA TÉCNICA
Volta Redonda x Botafogo (SP)
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)
Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 19h

