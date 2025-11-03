América-MG x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B América MG x Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 03.11.25 18h00 Novorizontino soma 14 pontos a mais que o América na Série B (Ozzair Jr./ Novorizontino) América MG x Novorizontino disputam hoje, segunda-feira (03/11), a 35° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir América x Novorizontino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Novorizontino é o 7° colocado do Brasileirão e acumula 14 vitórias, 13 empates, 7 derrotas, 37 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o América está em 14° lugar com 11 vitórias, 8 empates, 15 derrotas, 37 gols marcados e 40 gols sofridos. O time também registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Volta Redonda x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B Volta Redonda e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações América (MG) x Novorizontino: prováveis escalações América: Gustavo; Maguinho, Júlio, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz, Yago Souza e Titi Ortíz; Miguelito e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim. Novorizontino: Airton Michellon; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Fabio Matheus e Tavinho; Matheus Frizzo, Waguininho e Robson. Técnico: Enderson Moreira. FICHA TÉCNICA América Mineiro x Novorizontino Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave América-MG Novorizontino jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Rebaixamento do Paysandu encerra a pior temporada na carreira do técnico Márcio Fernandes Com este, o treinador somou nada menos que três quedas com participação direta e indireta, em 2025, um ano para ser esquecido 03.11.25 18h48 Série A argentina Central Córdoba x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pelo Argentino Central Córdoba e Racing jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 03.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Série B América-MG x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B América MG x Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B Volta Redonda e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. 03.11.25 13h42 ESPORTE Prestes a ser transferido para o Barcelona, atacante Vitor Roque se casa aos 18 anos Atacante saiu como a venda mais cara da história do Furacão, por 40 milhões de Euros 20.12.23 16h05 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 Campeonato Brasileiro Sport x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20) pelo Brasileirão Sport e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.07.25 16h30