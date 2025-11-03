Capa Jornal Amazônia
América-MG x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B

América MG x Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Novorizontino soma 14 pontos a mais que o América na Série B (Ozzair Jr./ Novorizontino)

América MG x Novorizontino disputam hoje, segunda-feira (03/11), a 35° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir América x Novorizontino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Novorizontino é o 7° colocado do Brasileirão e acumula 14 vitórias, 13 empates, 7 derrotas, 37 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o América está em 14° lugar com 11 vitórias, 8 empates, 15 derrotas, 37 gols marcados e 40 gols sofridos. O time também registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

América (MG) x Novorizontino: prováveis escalações

América: Gustavo; Maguinho, Júlio, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz, Yago Souza e Titi Ortíz; Miguelito e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

Novorizontino: Airton Michellon; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Fabio Matheus e Tavinho; Matheus Frizzo, Waguininho e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

FICHA TÉCNICA
América Mineiro x Novorizontino
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG)
Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 19h

.
