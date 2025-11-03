Central Córdoba x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pelo Argentino

Central Córdoba x Racing Club disputam hoje, segunda-feira (03/11), uma partida pela 14° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Córdoba x Racing ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Racing é o 10° colocado do Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino e acumula 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 14 gols marcados e 13 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas da competição.

Já o Central Córdoba ocupa a 3° posição do mesmo grupo com 5 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 16 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Central Córdoba x Racing: prováveis escalações

Córdoba: Sem informações. Técnico: Omar De Felippe.

Racing: Sem informações. Técnico: Gustavo Costas.

FICHA TÉCNICA

Central Córdoba x Racing Club

Campeonato Argentino

Local: Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, Argentina

Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 19h