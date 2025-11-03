Central Córdoba x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pelo Argentino Central Córdoba e Racing jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 03.11.25 18h00 Central Córdoba soma 3 pontos a mais que Racing no Grupo A do Campeonato Argentino (X/ @cacc_sde) Central Córdoba x Racing Club disputam hoje, segunda-feira (03/11), uma partida pela 14° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Córdoba x Racing ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Racing é o 10° colocado do Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino e acumula 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 14 gols marcados e 13 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas da competição. Já o Central Córdoba ocupa a 3° posição do mesmo grupo com 5 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 16 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira América-MG x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B América MG x Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Volta Redonda x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B Volta Redonda e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Central Córdoba x Racing: prováveis escalações Córdoba: Sem informações. Técnico: Omar De Felippe. Racing: Sem informações. Técnico: Gustavo Costas. FICHA TÉCNICA Central Córdoba x Racing Club Campeonato Argentino Local: Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, Argentina Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Central Córdoba Racing Club jogos de hoje campeonato argentino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Rebaixamento do Paysandu encerra a pior temporada na carreira do técnico Márcio Fernandes Com este, o treinador somou nada menos que três quedas com participação direta e indireta, em 2025, um ano para ser esquecido 03.11.25 18h48 Série A argentina Central Córdoba x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pelo Argentino Central Córdoba e Racing jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 03.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Série B América-MG x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B América MG x Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pela Série B Volta Redonda e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. 03.11.25 13h42 ESPORTE Prestes a ser transferido para o Barcelona, atacante Vitor Roque se casa aos 18 anos Atacante saiu como a venda mais cara da história do Furacão, por 40 milhões de Euros 20.12.23 16h05 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14