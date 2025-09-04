Uruguai x Peru: veja horário e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa

Uruguai x Peru disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 17° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Confira o horário e as escalações:

Onde assistir Uruguai x Peru ao vivo?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Uruguai está em 4° lugar nas eliminatórias sulamericanas e acumula 6 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 19 gols marcados e 12 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Peru é o vice-lanterna e soma 2 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 6 gols marcados e 17 gols sofridos. O time também registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Uruguai x Peru: prováveis escalações

Uruguai: Rochet; Varela, Cáceres, Olivera e Viña; Ugarte, Valverde e De Arrascaeta (Bentancur); Pellistri, Brian Rodríguez e Federico Viñas.

Peru: Gallese; Sonne, Zambrano, Renzo Garcés e Marcos López; Erick Noriega, Burlamaqui e Sergio Peña; Kenji Cabrera, Quevedo e Luis Ramos.

FICHA TÉCNICA

Uruguai x Peru

Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai

Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 20h30