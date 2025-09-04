Paraguai x Equador: veja horário e as escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Paraguai e Equador jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja o horário e as formações do jogo Thalles Leal 04.09.25 19h30 O Equador soma apenas 1 ponto a mais que o Paraguai (X/ @albirroja) Paraguai x Equador disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 17° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai. Confira o horário e as escalações: Onde assistir Paraguai x Equador ao vivo? A partida não terá transmissão oficial no Brasil. Como as equipes chegam para o jogo? O Equador é o vice-líder das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo com 7 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 5 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas da competição. Já o Paraguai ocupa a 5° posição e acumula 6 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 13 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Colômbia x Bolívia: veja horário e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Colômbia e Bolívia jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja o horário e as formações do jogo Uruguai x Peru: veja horário e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Uruguai e Peru jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja o horário e as formações do jogo Paraguai x Equador: prováveis escalações Paraguai: Coronel; Caceres, Gómez, Alonso, Alderete; Gómez, Cubas, Kaku; Almirón, Sosa, Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro. Equador: Galindez; Preciado, Hincapié, Torres, Estupiñan; Caicedo, Páez, Alan Franco; Plata, Valencia, Campana. Técnico: Sebastian Beccacece. FICHA TÉCNICA Paraguai x Equador Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Paraguai Equador jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Paraguai x Equador: veja horário e as escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Paraguai e Equador jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja o horário e as formações do jogo 04.09.25 19h30 Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Colômbia x Bolívia: veja horário e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Colômbia e Bolívia jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja o horário e as formações do jogo 04.09.25 19h30 Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Uruguai x Peru: veja horário e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Uruguai e Peru jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja o horário e as formações do jogo 04.09.25 19h30 Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Argentina x Venezuela: onde assistir e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Argentina e Venezuela jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 12h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53