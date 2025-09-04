Paraguai x Equador: veja horário e as escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa

Paraguai x Equador disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 17° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai. Confira o horário e as escalações:

Onde assistir Paraguai x Equador ao vivo?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Equador é o vice-líder das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo com 7 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 5 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas da competição.

Já o Paraguai ocupa a 5° posição e acumula 6 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 13 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Paraguai x Equador: prováveis escalações

Paraguai: Coronel; Caceres, Gómez, Alonso, Alderete; Gómez, Cubas, Kaku; Almirón, Sosa, Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

Equador: Galindez; Preciado, Hincapié, Torres, Estupiñan; Caicedo, Páez, Alan Franco; Plata, Valencia, Campana. Técnico: Sebastian Beccacece.

FICHA TÉCNICA

Paraguai x Equador

Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai

Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 20h30