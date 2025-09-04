Capa Jornal Amazônia
Colômbia x Bolívia: veja horário e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa

Colômbia e Bolívia jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja o horário e as formações do jogo

Thalles Leal
A Colômbia soma 5 pontos a mais que a Bolívia nas eliminatórias sulamericanas da Copa do Mundo (X/ @SeleccionPeru)

Colômbia x Bolívia disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 17° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, Colômbia. Confira o horário e as escalações: 

Onde assistir Colômbia x Bolívia ao vivo?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Colômbia está em 6° lugar e acumula 5 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 19 gols marcados e 15 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas das eliminatórias sulamericanas para a Copa.

Já a Bolívia ocupa a 8° posição com 5 vitórias, 2 empates, 9 derrotas, 16 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Colômbia x Bolívia: prováveis escalações

Colômbia: Kevin Mier, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Luis Díaz, Jaminton Campaz. Técnico: Nestor Lorenzo.

Bolívia: Carlos Lampe, Diego Medina, Diego Arroyo, Efrain Morales, Roberto Fernández, Robson Tomé, Gabriel Villamíl, Ervin Vaca, Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Lucas Chávez. Técnico: Oscar Villegas.

FICHA TÉCNICA
Colômbia x Bolívia
Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul
Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, Colômbia
Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 20h30

Palavras-chave

eliminatórias da copa do mundo de 2026

Colômbia

Bolívia

jogos de hoje
Futebol
