Colômbia x Bolívia: veja horário e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Colômbia e Bolívia jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja o horário e as formações do jogo Thalles Leal 04.09.25 19h30 A Colômbia soma 5 pontos a mais que a Bolívia nas eliminatórias sulamericanas da Copa do Mundo (X/ @SeleccionPeru) Colômbia x Bolívia disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 17° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, Colômbia. Confira o horário e as escalações: Onde assistir Colômbia x Bolívia ao vivo? A partida não terá transmissão oficial no Brasil. Como as equipes chegam para o jogo? Colômbia está em 6° lugar e acumula 5 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 19 gols marcados e 15 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas das eliminatórias sulamericanas para a Copa. Já a Bolívia ocupa a 8° posição com 5 vitórias, 2 empates, 9 derrotas, 16 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Uruguai x Peru: veja horário e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Uruguai e Peru jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja o horário e as formações do jogo Paraguai x Equador: veja horário e as escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Paraguai e Equador jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja o horário e as formações do jogo Colômbia x Bolívia: prováveis escalações Colômbia: Kevin Mier, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Luis Díaz, Jaminton Campaz. Técnico: Nestor Lorenzo. Bolívia: Carlos Lampe, Diego Medina, Diego Arroyo, Efrain Morales, Roberto Fernández, Robson Tomé, Gabriel Villamíl, Ervin Vaca, Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Lucas Chávez. Técnico: Oscar Villegas. FICHA TÉCNICA Colômbia x Bolívia Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, Colômbia Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave eliminatórias da copa do mundo de 2026 Colômbia Bolívia jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Paraguai x Equador: veja horário e as escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Paraguai e Equador jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja o horário e as formações do jogo 04.09.25 19h30 Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Colômbia x Bolívia: veja horário e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Colômbia e Bolívia jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja o horário e as formações do jogo 04.09.25 19h30 Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Uruguai x Peru: veja horário e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Uruguai e Peru jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja o horário e as formações do jogo 04.09.25 19h30 Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Argentina x Venezuela: onde assistir e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Argentina e Venezuela jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 12h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53