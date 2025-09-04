Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, a seleção brasileira enfrentará o Chile pelas Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo (Rafael Ribeiro/ CBF)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (04/09), incluem partidas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 15h45, a Alemanha jogará contra a Eslováquia pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Já às 21h30, a seleção brasileira enfrentará o Chile pelas eliminatórias sulamericanas.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

  1. Chade x Gana - 10h - FIFA+
  2. Guiné-Bissau x Serra Leoa - 13h - FIFA+
  3. Angola x Líbia - 13h - FIFA+
  4. Maurício x Cabo Verde - 13h - FIFA+
  5. São Tomé e Príncipe x Guiné Equatorial - 13h - FIFA+
  6. Madagáscar x República Centro-Africana - 13h - FIFA+
  7. Camarões x eSwatini - 16h - FIFA+
  8. Argélia x Botsuana - 16h - FIFA+
  9. Tunísia x Libéria - 16h - FIFA+
  10. Mali x Comores - 16h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - América do Sul

  1. Uruguai x Peru - 20h30 - Sem informações
  2. Colômbia x Bolívia - 20h30 - Sem informações
  3. Paraguai x Equador - 20h30 - Sem informações
  4. Argentina x Venezuela - 20h30 - SporTV 3
  5. Brasil x Chile - 21h30 - TV Globo e SporTV

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. Cazaquistão x País de Gales - 11h - ESPN 4 e Disney+
  2. Geórgia x Turquia - 13h - SporTV 2 e Disney+
  3. Lituânia x Malta - 13h - SporTV 3 e Disney+
  4. Luxemburgo x Irlanda do Norte - 15h45 - SporTV 2 e Disney+
  5. Bulgária x Espanha - 15h45 - SporTV e Disney+
  6. Liechtenstein x Bélgica - 15h45 - Disney+
  7. Eslováquia x Alemanha - 15h45 - Disney+
  8. Holanda x Polônia - 15h45 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo da seleção brasileira; veja o horário

O jogo entre Brasil x Chile terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pela SporTV, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Bulgária e Espanha; veja o horário

O jogo entre Bulgária x Espanha terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Eslováquia e Alemanha; veja o horário

O jogo entre Eslováquia x Alemanha terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Holanda e Polônia; veja o horário

O jogo entre Holanda x Polônia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Brasil x Chile - Eliminatórias Sul-Americanas da Copa

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 11h - Cazaquistão x País de Gales - Eliminatórias Europeias da Copa
  2. 15h45 - Holanda x Polônia - Eliminatórias Europeias da Copa

SporTV

  1. 13h - Geórgia x Turquia - Eliminatórias Europeias da Copa
  2. 13h - Lituânia x Malta - Eliminatórias Europeias da Copa
  3. 15h45 - Bulgária x Espanha - Eliminatórias Europeias da Copa
  4. 15h45 - Luxemburgo x Irlanda do Norte - Eliminatórias Europeias da Copa
  5. 20h30 - Argentina x Venezuela - Eliminatórias Sul-Americanas da Copa
  6. 21h30 - Brasil x Chile - Eliminatórias Sul-Americanas da Copa

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 11h - Cazaquistão x País de Gales - Eliminatórias Europeias da Copa
  2. 13h - Geórgia x Turquia - Eliminatórias Europeias da Copa
  3. 13h - Lituânia x Malta - Eliminatórias Europeias da Copa
  4. 15h45 - Luxemburgo x Irlanda do Norte - Eliminatórias Europeias da Copa
  5. 15h45 - Bulgária x Espanha - Eliminatórias Europeias da Copa
  6. 15h45 - Liechtenstein x Bélgica - Eliminatórias Europeias da Copa
  7. 15h45 - Eslováquia x Alemanha - Eliminatórias Europeias da Copa
  8. 15h45 - Holanda x Polônia - Eliminatórias Europeias da Copa

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

