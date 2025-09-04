Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 04.09.25 7h00 Às 21h30, a seleção brasileira enfrentará o Chile pelas Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo (Rafael Ribeiro/ CBF) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (04/09), incluem partidas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Às 15h45, a Alemanha jogará contra a Eslováquia pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Já às 21h30, a seleção brasileira enfrentará o Chile pelas eliminatórias sulamericanas. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Eliminatórias para a Copa do Mundo - África Chade x Gana - 10h - FIFA+ Guiné-Bissau x Serra Leoa - 13h - FIFA+ Angola x Líbia - 13h - FIFA+ Maurício x Cabo Verde - 13h - FIFA+ São Tomé e Príncipe x Guiné Equatorial - 13h - FIFA+ Madagáscar x República Centro-Africana - 13h - FIFA+ Camarões x eSwatini - 16h - FIFA+ Argélia x Botsuana - 16h - FIFA+ Tunísia x Libéria - 16h - FIFA+ Mali x Comores - 16h - FIFA+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - América do Sul Uruguai x Peru - 20h30 - Sem informações Colômbia x Bolívia - 20h30 - Sem informações Paraguai x Equador - 20h30 - Sem informações Argentina x Venezuela - 20h30 - SporTV 3 Brasil x Chile - 21h30 - TV Globo e SporTV Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa Cazaquistão x País de Gales - 11h - ESPN 4 e Disney+ Geórgia x Turquia - 13h - SporTV 2 e Disney+ Lituânia x Malta - 13h - SporTV 3 e Disney+ Luxemburgo x Irlanda do Norte - 15h45 - SporTV 2 e Disney+ Bulgária x Espanha - 15h45 - SporTV e Disney+ Liechtenstein x Bélgica - 15h45 - Disney+ Eslováquia x Alemanha - 15h45 - Disney+ Holanda x Polônia - 15h45 - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo da seleção brasileira; veja o horário O jogo entre Brasil x Chile terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pela SporTV, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Bulgária e Espanha; veja o horário O jogo entre Bulgária x Espanha terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Eslováquia e Alemanha; veja o horário O jogo entre Eslováquia x Alemanha terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Holanda e Polônia; veja o horário O jogo entre Holanda x Polônia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Brasil x Chile - Eliminatórias Sul-Americanas da Copa Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 11h - Cazaquistão x País de Gales - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Holanda x Polônia - Eliminatórias Europeias da Copa SporTV 13h - Geórgia x Turquia - Eliminatórias Europeias da Copa 13h - Lituânia x Malta - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Bulgária x Espanha - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Luxemburgo x Irlanda do Norte - Eliminatórias Europeias da Copa 20h30 - Argentina x Venezuela - Eliminatórias Sul-Americanas da Copa 21h30 - Brasil x Chile - Eliminatórias Sul-Americanas da Copa Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira. Disney+ 11h - Cazaquistão x País de Gales - Eliminatórias Europeias da Copa 13h - Geórgia x Turquia - Eliminatórias Europeias da Copa 13h - Lituânia x Malta - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Luxemburgo x Irlanda do Norte - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Bulgária x Espanha - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Liechtenstein x Bélgica - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Eslováquia x Alemanha - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Holanda x Polônia - Eliminatórias Europeias da Copa Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Chade x Gana: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Chade e Gana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 Copa do Nordeste Confiança x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/09) pela Copa do Nordeste Confiança e Bahia jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.09.25 18h00 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES pedido rejeitado Robinho tem nova derrota na Justiça, e ministro aponta: 'Matéria já foi apreciada três vezes' A Suprema Corte decidiu, na semana passada, por manter o ex-jogador na prisão 03.09.25 19h48 Sinner vence duelo italiano com Musetti e vai disputar a semifinal do US Open 04.09.25 1h03 AGRESSÃO VÍDEO: jogador agride árbitra com tapa após expulsão em jogo na Colômbia Vanessa Ceballos foi agredida após expulsar jogador na partida entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, pela terceira divisão 03.09.25 23h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00