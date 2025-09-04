Tunísia x Libéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas Eliminatórias da Copa

Tunísia x Libéria disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Hammadi Agrebi, em Radès, Tunísia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tunísia x Libéria ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Tunísia lidera invicta o Grupo H das eliminatórias, não sofreu gols e acumula um total de 5 vitórias, 1 empate e 9 gols marcados.

Já a Libéria ocupa a 3° posição do mesmo grupo e soma 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 4 gols sofridos.

VEJA MAIS

Tunísia x Libéria: prováveis escalações

Tunísia: Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Sassi, Laidouni, Mejbri; Sliti, Mastouri, Achouri. Técnico: Sami Trabelsi.

Libéria: Songo; Laomie, Balde, Pabai, Barshall; Kenneh, Tweh, Dorley; Farkarlun, Kosiah, Teah. Técnico: Thomas Kojo.

FICHA TÉCNICA

Tunísia x Libéria

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Olímpico Hammadi Agrebi, em Radès, Tunísia

Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 16h