Tunísia x Libéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas Eliminatórias da Copa Tunísia e Libéria jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 04.09.25 15h00 A Tunísia soma 6 pontos a mais que a Libéria (Facebook/ @FTF.OFFICIELLE) Tunísia x Libéria disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Hammadi Agrebi, em Radès, Tunísia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Tunísia x Libéria ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Tunísia lidera invicta o Grupo H das eliminatórias, não sofreu gols e acumula um total de 5 vitórias, 1 empate e 9 gols marcados. Já a Libéria ocupa a 3° posição do mesmo grupo e soma 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 4 gols sofridos. Tunísia x Libéria: prováveis escalações Tunísia: Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Sassi, Laidouni, Mejbri; Sliti, Mastouri, Achouri. Técnico: Sami Trabelsi. Libéria: Songo; Laomie, Balde, Pabai, Barshall; Kenneh, Tweh, Dorley; Farkarlun, Kosiah, Teah. Técnico: Thomas Kojo. FICHA TÉCNICA Tunísia x Libéria Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Olímpico Hammadi Agrebi, em Radès, Tunísia Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 16h