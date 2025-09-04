Argélia x Botsuana: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas Eliminatórias da Copa

Argélia x Botsuana disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Hocine Aït Ahmed, em Tizi-Ouzou, Argélia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Argélia x Botswana ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Argélia lidera o Grupo G e acumula um total de 5 vitórias, 1 derrota, 16 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já a Botswana ocupa a 3° posição com apenas 3 vitórias, 3 derrotas, 9 gols marcados e 8 gols sofridos.

VEJA MAIS

Argélia x Botswana: prováveis escalações

Argélia: Guendouz; Hadjam, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Boudaoui, Benzia, Chaibi; Mahrez, Gouiri, Amoura

Botsuana: Phoko; Velaphi, Kopelang, Gaolaolwe, Johnson; Mohutsiwa, Baruti; Setsile, Boy, Ditsele; Orebonye

FICHA TÉCNICA

Argélia x Botsuana

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Hocine Aït Ahmed, em Tizi-Ouzou, Argélia

Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 16h