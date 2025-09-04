Camarões x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa

Camarões x eSwatini disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ahmadou Ahidjo, em Yaoundé, Camarões. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Camarões x Suazilândia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Os Camarões são vice-líderes do Grupo D, permanecem invictos e acumulam 3 vitórias, 3 empates, 12 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já a eSwatini é a lanterna do mesmo grupo, ainda não venceu e soma 2 empates, 4 derrotas, 4 gols marcados e 9 gols sofridos.

VEJA MAIS

Camarões x eSwatini: prováveis escalações

Camarões: Omossola; Tchatchoua, Boyomo, Castelletto, Nagida; Avon, Anguissa, Ndzie; Mbeumo, Aboubakar, Soko.

eSwatini: Makhanya; N Dlamini, K Thwala, Mabelesa, Mabilisa, Figarreido, I Dlamini; Mabuza, Kibonge, Kuene, Matsebula; P Mkhonto.

FICHA TÉCNICA

Camarões x eSwatini

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Ahmadou Ahidjo, em Yaoundé, Camarões

Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 16h