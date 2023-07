Treinando na Seleção Brasileira Feminina, meia Ana Vitória fala sobre transferência de clube

Ana Vitória, jogadora da Seleção Brasileira de futebol feminino, realizou uma importante transferência de clube durante sua preparação para a Copa do Mundo. Deixando o Benfica, de Portugal, para trás, ela assinou contrato com o Paris Saint-Germain (PSG), da França, até 30 de junho de 2026. A escolha de Ana Vitória pelo novo time se baseou em dois motivos principais: o desejo de obter protagonismo no cenário europeu e a oportunidade de competir em uma liga mais disputada.

"É uma mudança significativa. Digo isso em relação ao próprio clube, porque o PSG é uma equipe protagonista, ambiciosa e com objetivos europeus, que é a minha segunda maior ambição - a primeira é vencer uma Copa do Mundo. A liga é mais competitiva. Esses foram os dois principais motivos que me levaram a deixar onde estava. Não quero dizer que era uma zona de conforto, mas era um lugar onde eu já estava há quase cinco anos e já não enfrentava tantos desafios. Essa mudança de rumo me pareceu necessária. Estou muito ansiosa para começar esse projeto", afirmou Ana Vitória em entrevista ao ge.

Agora que seus próximos passos estão definidos, a jogadora está focada em alcançar o melhor condicionamento físico possível para disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. A temporada com o Benfica encerrou-se em 21 de maio. Em seguida, após alguns dias de férias, Ana Vitória se juntou à equipe na Granja Comary, mantendo o ritmo para a continuação da competição na Austrália e Nova Zelândia. Para a meia-campista, foi importante descansar o corpo após uma temporada desgastante.

"Estou bem, apesar de estarmos no final da temporada. A temporada já terminou. Tivemos alguns dias para tentar nos recuperar o máximo possível, pois foi uma temporada muito exigente e é necessário ter esses dias de descanso. Se você não descansa, mesmo que trabalhe duro, não obtém bons resultados. Tiramos alguns dias para descansar o corpo e, logo em seguida, iniciamos a preparação na Granja Comary junto com todas as outras atletas que já estavam de férias. Conseguimos manter o nível de desempenho", avaliou.

Focada na estreia pela Copa do Mundo

Ana Vitória é uma das jogadoras que ainda buscam um lugar como titular no meio de campo da Seleção Brasileira. A técnica Pia Sundhage tem frequentemente escalado a jogadora como opção para entrar durante os jogos. Atualmente, na preparação em Gold Coast, na Austrália, Ana Vitória está se dedicando intensamente para a estreia do Brasil no Mundial. O próximo treinamento da equipe está marcado para as 11h desta sexta-feira (7), horário local (22h de quinta-feira no Brasil). O primeiro jogo do Brasil na Copa será contra o Panamá, em Adelaide, no dia 24, às 8h (horário de Brasília). O Brasil está no Grupo F, juntamente com França e Jamaica.