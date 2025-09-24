Tottenham x Doncaster Rovers: onde assistir e escalações do jogo hoje (24) pela Copa da Liga Inglesa

Tottenham x Doncaster Rovers disputam hoje, quarta-feira (24/09), a terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tottenham x Doncaster Rovers ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Tottenham passou por uma vitória de 3 a 0 sobre o West Ham, outra de 1 a 0 contra o Villarreal e um empate de 2 a 2 com o Brighton.

Já o Doncaster Rovers registrou uma vitória de 3 a 1 sobre o Bradford City, uma derrota de 3 a 0 para o Wigan e outra derrota de 2 a 1 para o Wimbledon.

Tottenham x Doncaster Rovers: prováveis escalações

Tottenham: Kinsky; Spence, Danso, Van de Ven, Udogie; Sarr, Gray, Simons; Johnson, Scarlett, Tel. Técnico: Thomas Frank.

Doncaster Rovers: Lawlor; Sterry, McGrath, Pearson, Maxwell; Bailey, Close; Molyneux, Crew, Gibson; Sharp. Técnico: Grant McCann.

FICHA TÉCNICA

Tottenham x Doncaster Rovers

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 15h45