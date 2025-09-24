Capa Jornal Amazônia
Huddersfield x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Copa da Liga Inglesa

Huddersfield e Manchester City jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

City vem de um empate de 1 a 1 com o Arsenal, enquanto Huddersfield vem de um empate sem gols com o Burton Albion (X/ @ManCity)

Huddersfield Town x City disputam hoje, quarta-feira (24/09), a terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O jogo começa às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Kirklees, em Huddersfield, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Huddersfield x Manchester City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, Huddersfield Town venceu Peterborough United por 3 a 2, perdeu para Bradford City por 3 a 1 e empatou com Burton Albion sem gols.

Já o Manchester City passou por uma vitória de 3 a 0 sobre o Manchester United, outra de 2 a 0 sobre o Napoli e por um empate de 1 a 1 com o Arsenal.

Huddersfield Town x City: prováveis escalações

Huddersfield: Nicholls; Sorensen, Low, Feeney e Roosken; Ledson e Kasumu; Castledine, May e Alves; Taylor. Técnico: Lee Grant.

City: Trafford; Matheus Nunes, Stones, Aké e O'Reily; Nico González, Lewis e Mukasa; Bernardo Silva, Bobb e Savinho. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA
Huddersfield Town x Manchester City
Copa da Liga Inglesa
Local: Estádio Kirklees, em Huddersfield, Inglaterra
Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 15h45

Palavras-chave

Huddersfield Town

Manchester City

Copa da Liga Inglesa

jogos de hoje
Futebol
