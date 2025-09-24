Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 24.09.25 7h00 Às 21h30, o Palmeiras enfrentará o River Plate pela Libertadores (Cesar Greco/ Palmeiras) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (24/09), incluem partidas pela Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Europa League, Copa Sulamericana, Libertadores e outras competições internacionais. Às 16h, Braga jogará contra Feyenoord pela Liga Europa. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o River Plate pela Copa Libertadores da América. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro - Brasileirão Vasco x Bahia - 19h30 - Amazon Prime Grêmio x Botafogo - 19h30 - Premiere Campeonato Brasileiro Série B Vila Nova x Cuiabá - 19h - Disney+ CRB x Botafogo SP - 19h - Disney+ Athletic Club x Athletico PR - 19h - Disney+ Operário x Amazonas - 20h - Disney+ Volta Redonda x Remo - 21h30 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Getafe x Alavés - 14h - Disney+ Atlético Madrid x Rayo Vallecano - 16h30 - Disney+ Real Sociedad x Mallorca - 16h30 - Disney+ Copa Libertadores da América Palmeiras x River Plate - 21h30 - GE TV, ESPN, Disney+, TV Globo e Globoplay Copa Sul-Americana Atlético-MG x Bolívar - 19h - ESPN e Disney+ Once Caldas x Independiente del Valle - 21h30 - ESPN 2 e Disney+ Liga Europa - Europa League Midtjylland x Sturm - 13h45 - Sem informações PAOK x Maccabi Tel Aviv - 13h45 - CazéTV Betis x Nottingham Forest - 16h - CazéTV Nice x Roma - 16h - CazéTV Malmö x Ludogorets Razgrad - 16h - Sem informações Braga x Feyenoord - 16h - Sem informações Freiburg x Basileia - 16h - Sem informações Dínamo x Fenerbahçe - 16h - Sem informações Estrela Vermelha x Celtic - 16h - Sem informações Onde assistir ao jogo de Palmeiras e River Plate; veja o horário O jogo entre Palmeiras x River Plate terá transmissão ao vivo pela TV Globo, ESPN, Disney+, GETV e Globoplay, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Atlético Mineiro e Bolívar; veja o horário O jogo entre Atlético MG x Bolívar terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Betis e Nottingham; veja o horário O jogo entre Real Betis x Nottingham Forest terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 16h. Onde assistir ao jogo de Nice e Roma; veja o horário O jogo entre Nice x Roma terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Palmeiras x River Plate - Libertadores Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira. ESPN 19h - Atlético-MG x Bolívar - Copa Sudamericana 21h30 - Once Caldas x Independiente del Valle - Copa Sudamericana 21h30 - Palmeiras x River Plate - Libertadores 21h30 - Volta Redonda x Remo - Série B do Brasileirão SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira. Disney+ 14h - Getafe x Alavés - La Liga 16h30 - Atlético Madrid x Rayo Vallecano - La Liga 16h30 - Real Sociedad x Mallorca - La Liga 19h - Vila Nova x Cuiabá - Série B do Brasileirão 19h - CRB x Botafogo SP - Série B do Brasileirão 19h - Athletic Club x Athletico PR - Série B do Brasileirão 19h - Atlético-MG x Bolívar - Copa Sudamericana 20h - Operário x Amazonas - Série B do Brasileirão 21h30 - Once Caldas x Independiente del Valle - Copa Sudamericana 21h30 - Palmeiras x River Plate - Libertadores 21h30 - Volta Redonda x Remo - Série B do Brasileirão Premiere 19h30 - Grêmio x Botafogo - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira. 