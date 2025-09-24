Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, o Palmeiras enfrentará o River Plate pela Libertadores (Cesar Greco/ Palmeiras)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (24/09), incluem partidas pela Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Europa League, Copa Sulamericana, Libertadores e outras competições internacionais.

Às 16h, Braga jogará contra Feyenoord pela Liga Europa. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o River Plate pela Copa Libertadores da América.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

  1. Vasco x Bahia - 19h30 - Amazon Prime
  2. Grêmio x Botafogo - 19h30 - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Vila Nova x Cuiabá - 19h - Disney+
  2. CRB x Botafogo SP - 19h - Disney+
  3. Athletic Club x Athletico PR - 19h - Disney+
  4. Operário x Amazonas - 20h - Disney+
  5. Volta Redonda x Remo - 21h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Getafe x Alavés - 14h - Disney+
  2. Atlético Madrid x Rayo Vallecano - 16h30 - Disney+
  3. Real Sociedad x Mallorca - 16h30 - Disney+

Copa Libertadores da América

  1. Palmeiras x River Plate - 21h30 - GE TV, ESPN, Disney+, TV Globo e Globoplay

Copa Sul-Americana

  1. Atlético-MG x Bolívar - 19h - ESPN e Disney+
  2. Once Caldas x Independiente del Valle - 21h30 - ESPN 2 e Disney+

Liga Europa - Europa League

  1. Midtjylland x Sturm - 13h45 - Sem informações
  2. PAOK x Maccabi Tel Aviv - 13h45 - CazéTV
  3. Betis x Nottingham Forest - 16h - CazéTV
  4. Nice x Roma - 16h - CazéTV
  5. Malmö x Ludogorets Razgrad - 16h - Sem informações
  6. Braga x Feyenoord - 16h - Sem informações
  7. Freiburg x Basileia - 16h - Sem informações
  8. Dínamo x Fenerbahçe - 16h - Sem informações
  9. Estrela Vermelha x Celtic - 16h - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e River Plate; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x River Plate terá transmissão ao vivo pela TV Globo, ESPN, Disney+, GETV e Globoplay, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Atlético Mineiro e Bolívar; veja o horário

O jogo entre Atlético MG x Bolívar terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Betis e Nottingham; veja o horário

O jogo entre Real Betis x Nottingham Forest terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Nice e Roma; veja o horário

O jogo entre Nice x Roma terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Palmeiras x River Plate - Libertadores

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

  1. 19h - Atlético-MG x Bolívar - Copa Sudamericana
  2. 21h30 - Once Caldas x Independiente del Valle - Copa Sudamericana
  3. 21h30 - Palmeiras x River Plate - Libertadores
  4. 21h30 - Volta Redonda x Remo - Série B do Brasileirão

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira.

Disney+

  1. 14h - Getafe x Alavés - La Liga
  2. 16h30 - Atlético Madrid x Rayo Vallecano - La Liga
  3. 16h30 - Real Sociedad x Mallorca - La Liga
  4. 19h - Vila Nova x Cuiabá - Série B do Brasileirão
  5. 19h - CRB x Botafogo SP - Série B do Brasileirão
  6. 19h - Athletic Club x Athletico PR - Série B do Brasileirão
  7. 19h - Atlético-MG x Bolívar - Copa Sudamericana
  8. 20h - Operário x Amazonas - Série B do Brasileirão
  9. 21h30 - Once Caldas x Independiente del Valle - Copa Sudamericana
  10. 21h30 - Palmeiras x River Plate - Libertadores
  11. 21h30 - Volta Redonda x Remo - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 19h30 - Grêmio x Botafogo - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

