Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (24/09), incluem partidas pela Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Europa League, Copa Sulamericana, Libertadores e outras competições internacionais.

Às 16h, Braga jogará contra Feyenoord pela Liga Europa. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o River Plate pela Copa Libertadores da América.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

Vasco x Bahia - 19h30 - Amazon Prime Grêmio x Botafogo - 19h30 - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Vila Nova x Cuiabá - 19h - Disney+ CRB x Botafogo SP - 19h - Disney+ Athletic Club x Athletico PR - 19h - Disney+ Operário x Amazonas - 20h - Disney+ Volta Redonda x Remo - 21h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Getafe x Alavés - 14h - Disney+ Atlético Madrid x Rayo Vallecano - 16h30 - Disney+ Real Sociedad x Mallorca - 16h30 - Disney+

Copa Libertadores da América

Palmeiras x River Plate - 21h30 - GE TV, ESPN, Disney+, TV Globo e Globoplay

Copa Sul-Americana

Atlético-MG x Bolívar - 19h - ESPN e Disney+ Once Caldas x Independiente del Valle - 21h30 - ESPN 2 e Disney+

Liga Europa - Europa League

Midtjylland x Sturm - 13h45 - Sem informações PAOK x Maccabi Tel Aviv - 13h45 - CazéTV Betis x Nottingham Forest - 16h - CazéTV Nice x Roma - 16h - CazéTV Malmö x Ludogorets Razgrad - 16h - Sem informações Braga x Feyenoord - 16h - Sem informações Freiburg x Basileia - 16h - Sem informações Dínamo x Fenerbahçe - 16h - Sem informações Estrela Vermelha x Celtic - 16h - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e River Plate; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x River Plate terá transmissão ao vivo pela TV Globo, ESPN, Disney+, GETV e Globoplay, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Atlético Mineiro e Bolívar; veja o horário

O jogo entre Atlético MG x Bolívar terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Betis e Nottingham; veja o horário

O jogo entre Real Betis x Nottingham Forest terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Nice e Roma; veja o horário

O jogo entre Nice x Roma terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

21h30 - Palmeiras x River Plate - Libertadores

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

19h - Atlético-MG x Bolívar - Copa Sudamericana 21h30 - Once Caldas x Independiente del Valle - Copa Sudamericana 21h30 - Palmeiras x River Plate - Libertadores 21h30 - Volta Redonda x Remo - Série B do Brasileirão

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira.

Disney+

14h - Getafe x Alavés - La Liga 16h30 - Atlético Madrid x Rayo Vallecano - La Liga 16h30 - Real Sociedad x Mallorca - La Liga 19h - Vila Nova x Cuiabá - Série B do Brasileirão 19h - CRB x Botafogo SP - Série B do Brasileirão 19h - Athletic Club x Athletico PR - Série B do Brasileirão 19h - Atlético-MG x Bolívar - Copa Sudamericana 20h - Operário x Amazonas - Série B do Brasileirão 21h30 - Once Caldas x Independiente del Valle - Copa Sudamericana 21h30 - Palmeiras x River Plate - Libertadores 21h30 - Volta Redonda x Remo - Série B do Brasileirão

Premiere

19h30 - Grêmio x Botafogo - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.