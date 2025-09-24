Newcastle x Bradford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Copa da Liga Inglesa Newcastle e Bradford City jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 24.09.25 14h45 Newcastle vem de um empate sem gols com o Bournemouth, enquanto o Bradford City vem de uma vitória de 3 a 1 sobre o Cardiff (X/ @nufc) Newcastle x Bradford City disputam hoje, quarta-feira (24/09), a terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Newcastle x Bradford ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Já o Bradford registrou uma derrota de 3 a 1 para Doncaster Rovers, uma vitória desse mesmo placar sobre Huddersfield e uma segunda, pelo mesmo placar sobre Cardiff. Newcastle x Bradford: prováveis escalações Newcastle: Ramsdale; Krafth, Lascelles, Thiaw, Trippier, Willock, Guimaraes, Joelinton; Barnes, Elanga, Osula. Técnico: Eddie Howe. Bradford: Walker; Pennington, Baldwin, Touray; Neufville, Metcalfe, Power, Wright; Sarcevic, Pointon; Swan. Técnico: Graham Alexander. FICHA TÉCNICA Newcastle x Bradford City Copa da Liga Inglesa Local: St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 15h45 