Newcastle x Bradford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Copa da Liga Inglesa

Newcastle x Bradford City disputam hoje, quarta-feira (24/09), a terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newcastle x Bradford ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Newcastle passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Wolverhampton, uma derrota de 2 a 1 para o Barcelona e um empate sem gols com o Bournemouth.

Já o Bradford registrou uma derrota de 3 a 1 para Doncaster Rovers, uma vitória desse mesmo placar sobre Huddersfield e uma segunda, pelo mesmo placar sobre Cardiff.

Newcastle x Bradford: prováveis escalações

Newcastle: Ramsdale; Krafth, Lascelles, Thiaw, Trippier, Willock, Guimaraes, Joelinton; Barnes, Elanga, Osula. Técnico: Eddie Howe.

Bradford: Walker; Pennington, Baldwin, Touray; Neufville, Metcalfe, Power, Wright; Sarcevic, Pointon; Swan. Técnico: Graham Alexander.

FICHA TÉCNICA

Newcastle x Bradford City

Copa da Liga Inglesa

Local: St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra

Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 15h45