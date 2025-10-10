Togo x RD Congo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/10) pelas Eliminatórias da Copa

Togo x RD Congo disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 10h (horário de Brasília), no Estádio de Kégué, em Lomé, Togo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Togo x Congo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A RD Congo é a vice-líder do Grupo B das eliminatórias com 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 13 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Togo está em 4° lugar no mesmo grupo e acumula 1 vitória, 4 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 9 gols sofridos.

Togo x Congo: prováveis escalações

Togo: Mensah; Fofana, Boma, Djene; Bode, Romao, Aziangbe, Dermane, Yenoussi; Klidje, Laba

Congo: Bertaud; Masuaku, Batubinsika, Mbemba, Wan-Bissaka; Moutoussamy; Mayele, Sadiki, Kayembe, Elia; Bakambu

FICHA TÉCNICA

Togo x República Democrática do Congo

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio de Kégué, em Lomé, Togo

Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 10h