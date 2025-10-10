Togo x RD Congo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/10) pelas Eliminatórias da Copa Togo e Congo jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 10.10.25 9h00 O Congo soma 9 pontos a mais que o Togo no Grupo B das eliminatórias africanas (X/ @FtfTogolaise) Togo x RD Congo disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 10h (horário de Brasília), no Estádio de Kégué, em Lomé, Togo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Togo x Congo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A RD Congo é a vice-líder do Grupo B das eliminatórias com 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 13 gols marcados e 6 gols sofridos. Já o Togo está em 4° lugar no mesmo grupo e acumula 1 vitória, 4 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 9 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo da seleção brasileira hoje (10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção coreana; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Sudão do Sul x Senegal: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/10) pelas Eliminatórias da Copa Sudão do Sul e Senegal jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Togo x Congo: prováveis escalações Togo: Mensah; Fofana, Boma, Djene; Bode, Romao, Aziangbe, Dermane, Yenoussi; Klidje, Laba Congo: Bertaud; Masuaku, Batubinsika, Mbemba, Wan-Bissaka; Moutoussamy; Mayele, Sadiki, Kayembe, Elia; Bakambu FICHA TÉCNICA Togo x República Democrática do Congo Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio de Kégué, em Lomé, Togo Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 10h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave RD Congo Togo jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Cazaquistão x Liechtenstein: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10) pelas eliminatórias da Copa Cazaquistão e Liechtenstein jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 10h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Seychelles x Costa do Marfim: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10) pelas Eliminatórias da Copa Seychelles e Costa do Marfim jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 9h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Togo x RD Congo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/10) pelas Eliminatórias da Copa Togo e Congo jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 9h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Sudão do Sul x Senegal: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/10) pelas Eliminatórias da Copa Sudão do Sul e Senegal jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 Eliminatórias da Copa do Mundo Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo da seleção brasileira hoje (10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção coreana; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.10.25 7h00