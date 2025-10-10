Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (10/10), incluem partidas amistosas internacionais, pelo Campeonato Argentino e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 08h, a seleção brasileira jogará um amistoso contra a Coreia do Sul. Já às 15h45, a França enfrentará o Azerbaijão pelas eliminatórias europeias da Copa.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistosos

Coreia do Sul x Brasil - 08h - TV Globo, Globoplay, Ge TV, SporTV

Campeonato Argentino

San Lorenzo x San Martín de San Juan - 14h30 - AFA Play Defensa y Justicia x Argentinos Juniors - 16h15 - AFA Play Central Córdoba x Unión de Santa Fe - 16h45 - AFA Play Newell's Old Boys x Tigre - 18h30 - AFA Play

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

Sudão do Sul x Senegal - 09h - FIFA+ Togo x RD Congo - 10h - FIFA+ Sudão x Mauritânia - 10h - FIFA+ Seychelles x Costa do Marfim - 10h - FIFA+ Gâmbia x Gabão - 10h - FIFA+ Lesoto x Nigéria - 13h - Amazon Prime, CazéTV e FIFA+ Zimbábue x África do Sul - 13h - FIFA+ Ruanda x Benin - 13h - FIFA+ São Tomé e Príncipe x Tunísia - 13h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

Cazaquistão x Liechtenstein - 11h - SporTV 2 e Disney+ Irlanda do Norte x Eslováquia - 15h45 - Disney+ Kosovo x Eslovênia - 15h45 - Disney+ Suécia x Suíça - 15h45 - SporTV 2 e Disney+ Islândia x Ucrânia - 15h45 - ESPN 4 e Disney+ Bélgica x Macedônia do Norte - 15h45 - Disney+ Alemanha x Luxemburgo - 15h45 - ESPN e Disney+ França x Azerbaijão - 15h45 - SporTV e Disney+

