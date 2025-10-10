Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

A seleção brasileira jogará um amistoso contra a Coreia do Sul às 08h (Rafael Ribeiro/ CBF)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (10/10), incluem partidas amistosas internacionais, pelo Campeonato Argentino e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 08h, a seleção brasileira jogará um amistoso contra a Coreia do Sul. Já às 15h45, a França enfrentará o Azerbaijão pelas eliminatórias europeias da Copa.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistosos

  1. Coreia do Sul x Brasil - 08h - TV Globo, Globoplay, Ge TV, SporTV

Campeonato Argentino

  1. San Lorenzo x San Martín de San Juan - 14h30 - AFA Play
  2. Defensa y Justicia x Argentinos Juniors - 16h15 - AFA Play
  3. Central Córdoba x Unión de Santa Fe - 16h45 - AFA Play
  4. Newell's Old Boys x Tigre - 18h30 - AFA Play

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

  1. Sudão do Sul x Senegal - 09h - FIFA+
  2. Togo x RD Congo - 10h - FIFA+
  3. Sudão x Mauritânia - 10h - FIFA+
  4. Seychelles x Costa do Marfim - 10h - FIFA+
  5. Gâmbia x Gabão - 10h - FIFA+
  6. Lesoto x Nigéria - 13h - Amazon Prime, CazéTV e FIFA+
  7. Zimbábue x África do Sul - 13h - FIFA+
  8. Ruanda x Benin - 13h - FIFA+
  9. São Tomé e Príncipe x Tunísia - 13h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. Cazaquistão x Liechtenstein - 11h - SporTV 2 e Disney+
  2. Irlanda do Norte x Eslováquia - 15h45 - Disney+
  3. Kosovo x Eslovênia - 15h45 - Disney+
  4. Suécia x Suíça - 15h45 - SporTV 2 e Disney+
  5. Islândia x Ucrânia - 15h45 - ESPN 4 e Disney+
  6. Bélgica x Macedônia do Norte - 15h45 - Disney+
  7. Alemanha x Luxemburgo - 15h45 - ESPN e Disney+
  8. França x Azerbaijão - 15h45 - SporTV e Disney+

Onde assistir ao jogo da seleção brasileira; veja o horário

O jogo entre Coreia do Sul x Brasil terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Globoplay, GeTV e SporTV, às 08h.

Onde assistir ao jogo de Alemanha e Luxemburgo; veja o horário

O jogo entre Alemanha x Luxemburgo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de França e Azerbaijão; veja o horário

O jogo entre França x Azerbaijão terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Suécia e Suíça; veja o horário

O jogo entre Suécia x Suíça terá transmissão ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 08h - Coreia do Sul x Brasil - Amistoso Internacional

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 15h45 - Islândia x Ucrânia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 15h45 - Alemanha x Luxemburgo - Eliminatórias da Copa do Mundo

SporTV

  1. 08h - Coreia do Sul x Brasil - Amistoso Internacional
  2. 11h - Cazaquistão x Liechtenstein - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 15h45 - Suécia x Suíça - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 15h45 - França x Azerbaijão - Eliminatórias da Copa do Mundo

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 11h - Cazaquistão x Liechtenstein - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 15h45 - Irlanda do Norte x Eslováquia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 15h45 - Kosovo x Eslovênia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 15h45 - Suécia x Suíça - Eliminatórias da Copa do Mundo
  5. 15h45 - Islândia x Ucrânia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  6. 15h45 - Bélgica x Macedônia do Norte - Eliminatórias da Copa do Mundo
  7. 15h45 - Alemanha x Luxemburgo - Eliminatórias da Copa do Mundo
  8. 15h45 - França x Azerbaijão - Eliminatórias da Copa do Mundo

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

