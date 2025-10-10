Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 10.10.25 7h00 A seleção brasileira jogará um amistoso contra a Coreia do Sul às 08h (Rafael Ribeiro/ CBF) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (10/10), incluem partidas amistosas internacionais, pelo Campeonato Argentino e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Às 08h, a seleção brasileira jogará um amistoso contra a Coreia do Sul. Já às 15h45, a França enfrentará o Azerbaijão pelas eliminatórias europeias da Copa. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Amistosos Coreia do Sul x Brasil - 08h - TV Globo, Globoplay, Ge TV, SporTV Campeonato Argentino San Lorenzo x San Martín de San Juan - 14h30 - AFA Play Defensa y Justicia x Argentinos Juniors - 16h15 - AFA Play Central Córdoba x Unión de Santa Fe - 16h45 - AFA Play Newell's Old Boys x Tigre - 18h30 - AFA Play Eliminatórias para a Copa do Mundo - África Sudão do Sul x Senegal - 09h - FIFA+ Togo x RD Congo - 10h - FIFA+ Sudão x Mauritânia - 10h - FIFA+ Seychelles x Costa do Marfim - 10h - FIFA+ Gâmbia x Gabão - 10h - FIFA+ Lesoto x Nigéria - 13h - Amazon Prime, CazéTV e FIFA+ Zimbábue x África do Sul - 13h - FIFA+ Ruanda x Benin - 13h - FIFA+ São Tomé e Príncipe x Tunísia - 13h - FIFA+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa Cazaquistão x Liechtenstein - 11h - SporTV 2 e Disney+ Irlanda do Norte x Eslováquia - 15h45 - Disney+ Kosovo x Eslovênia - 15h45 - Disney+ Suécia x Suíça - 15h45 - SporTV 2 e Disney+ Islândia x Ucrânia - 15h45 - ESPN 4 e Disney+ Bélgica x Macedônia do Norte - 15h45 - Disney+ Alemanha x Luxemburgo - 15h45 - ESPN e Disney+ França x Azerbaijão - 15h45 - SporTV e Disney+ Onde assistir ao jogo da seleção brasileira; veja o horário O jogo entre Coreia do Sul x Brasil terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Globoplay, GeTV e SporTV, às 08h. Onde assistir ao jogo de Alemanha e Luxemburgo; veja o horário O jogo entre Alemanha x Luxemburgo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de França e Azerbaijão; veja o horário O jogo entre França x Azerbaijão terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Suécia e Suíça; veja o horário O jogo entre Suécia x Suíça terá transmissão ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, às 15h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 08h - Coreia do Sul x Brasil - Amistoso Internacional Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 15h45 - Islândia x Ucrânia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Alemanha x Luxemburgo - Eliminatórias da Copa do Mundo SporTV 08h - Coreia do Sul x Brasil - Amistoso Internacional 11h - Cazaquistão x Liechtenstein - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Suécia x Suíça - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - França x Azerbaijão - Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira. Disney+ 11h - Cazaquistão x Liechtenstein - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Irlanda do Norte x Eslováquia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Kosovo x Eslovênia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Suécia x Suíça - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Islândia x Ucrânia - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Bélgica x Macedônia do Norte - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - Alemanha x Luxemburgo - Eliminatórias da Copa do Mundo 15h45 - França x Azerbaijão - Eliminatórias da Copa do Mundo Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. 